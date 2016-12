Dobra número de surtos de diarreia no Ceará

00:00 · 23.12.2016 por Vanessa Madeira - Repórter

A quantidade de surtos de Doenças Diarreicas Agudas no Ceará (DDA) neste ano quase dobrou em relação a 2015. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesa), enquanto em todo o ano passado foram contabilizados 30 surtos de diarreia, em 2016, até o dia 20 de dezembro, este número passou para 58.

O surto é caracterizado pela ocorrência de dois ou mais casos de DDA relacionados entre si, ocasionados pela ingestão do mesmo alimento ou da mesma água contaminada. De acordo com especialistas, o aumento pode estar ligado à crise hídrica pela qual passa o Estado nos últimos anos.

O número de casos isolados da doença também cresceu, se comparado ao do ano passado. Neste ano, houve 289.877 ocorrências, 25% a mais que em 2015, quando foram registrados 231.957 casos. Segundo as estatísticas da Sesa, os municípios cearenses mais afetados até o momento foram Fortaleza (36.974 casos), Maracanaú (20.545) e Caucaia (10.818).

Contaminação

O infectologista pediátrico Robério Leite, do Hospital São José (HSJ), explica que a causa mais provável da elevação do número de surtos e casos de DDA é o agravamento da seca no Estado. Conforme ele, a crise hídrica prejudica as condições de armazenamento, higienização e conservação de alimentos e água, principais elementos de transmissão da doença.

"Com a piora das condições de saneamento e abastecimento de água, o risco de contaminação aumenta. Como a água é o principal veículo dessas doenças infecciosas diarreicas, é possível que o crescimento do número de casos seja impacto disso", diz.

O abastecimento de algumas cidades por caminhões-pipa, segundo o médico, também aumenta as chances de contaminação, sendo favorável à disseminação de DDA. "Quanto mais etapas existirem entre a fonte e chegada de água para o consumo humano, o risco de contaminação cresce. Com certeza, o uso de carros-pipa por si só já é um risco aumentado", observa Robério Leite.

O especialista destaca que a doença afeta principalmente crianças menores de um ano de idade e idosos. Nesses grupos, as chances de ocorrerem manifestações mais graves são maiores, em especial se as doenças forem associadas a quadros de desnutrição. Nesses casos, as DDA podem ocasionar forte desidratação e perda de eletrólitos (sais minerais) e levar a óbito.

A prevenção contra as Doenças Diarreicas Agudas deve incluir o cuidado com armazenamento e tratamento da água e de alimentos ingeridos. A higienização das mãos após utilizar o banheiro e antes de refeições também é fundamental.