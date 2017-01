Dnocs quer revitalizar mananciais hídricos

00:00 · 14.01.2017 por José Avelino Neto - Colaborador

A estiagem que assola o Ceará pelo quinto ano seguido comprometeu a recarga do Cedro e da maior parte dos outros açudes do Ceará ( FOTO: JOSÉ AVELINO NETO )

Passado mais de 100 anos de sua fundação, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) reafirmou que vai continuar a atuar em ações de convivência com a seca. O compromisso do órgão foi firmado, ontem, na primeira reunião do Comitê Integrado da Seca, em Quixadá. O diretor estadual do Dnocs, Ângelo Guerra, destacou a atenção do órgão nas questões ambientais como a conservação e revitalização de áreas.

"Nós tivemos contato com o Ministério do Meio Ambiente e concluímos que uma das saídas é fazer com que as áreas de conservação e produção de água sejam revitalizadas. Mesmo que a gente continue com a política de açudagem, temos que ter essa preocupação".

"O que seria do Semiárido nordestino se não fossem as barragens construídas pelo Dnocs? Ele não pode ser esquecido nunca! Essa experiência centenária da política de açudagem, de irrigação, perfuração de poços, de cisternas, vai continuar".

Coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), a reunião ocorreu como parte da programação do encontro dos Profetas da Chuva, que começa neste sábado (14) e segue até domingo (15). Ângelo Guerra garantiu que o Dnocs continuará o papel de dar assistência ao cearense, a fim de amenizar o sofrimento no caso de mais um ano de seca.

Sem fornecer números ou outros detalhes, o secretário da SDA, Dedé Teixeira, fez um balanço da atuação do Comitê durante a reunião de ontem. Ele destacou que a seca tem gerado um impacto negativo ao Estado, e que o Comitê tem atuado para contornar os problemas.

Convivência

"Nós estamos vivendo há cinco anos uma estiagem prolongada e isso dificulta enormemente as atividades do nosso meio rural. É um espaço importante que nós queremos fortalecer cada vez mais, pensando, discutindo as estratégias de convivência com a seca. Foram elas que possibilitaram estarmos superando o pior momento dos últimos cem anos", disse Dedé Teixeira.

O prefeito de Quixadá, Ilário Marques, revelou que vai fazer um acompanhamento das cisternas instaladas na zona rural e coibir a prática de perfuração de poços de modo irregular na área do açude Cedro.