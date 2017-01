Diário tem o mais premiado de 2016

00:00 · 05.01.2017

Jornalista Melquíades Júnior teve três trabalhos agraciados, um dos quais ganhou dois prêmios

Pelo terceiro ano seguido, o Diário do Nordeste tem o jornalista mais premiado na Região Nordeste, no ranking do informativo Jornalistas&Cia, em parceria com o site Mais Premiados, do Portal dos Jornalistas. O repórter Melquíades Júnior, ao conquistar quatro prêmios nacionais em 2016, não só se tornou o mais agraciado da região como também o sexto em todo o País. Desde 2011, ano de criação do ranking, nenhum profissional do Nordeste tinha conseguido figurar entre os dez primeiros colocados em todo o Brasil.

O levantamento analisa os resultados de 150 prêmios de jornalismo, ativos ou inativos, no Brasil ou no mundo, para apontar quais são os profissionais de imprensa brasileiros mais premiados no ano e na história.

"Este é o sexto ano da pesquisa que, além de destacar os profissionais e veículos que têm seus trabalhos reconhecidos, sempre aponta trabalhos positivos fora do eixo Rio-São Paulo-Brasília. No caso do Diário do Nordeste, é interessante perceber que as conquistas de importantes prêmios nacionais e regionais, motivadas pela contínua produção de reportagens especiais, têm repercutido bastante no levantamento", destaca o coordenador da pesquisa, Fernando Soares Clemente.

Melquíades somou 90 pontos. Com "Orgânicos na mesa", venceu os prêmios BNB - Regional I e CNH - Agronegócio; já a série "(Des) Caminhos da escola" foi responsável pela conquista do CNI de Educação. Com "Parto dos Anjos", faturou o Petrobras de Responsabilidade Socioambiental. A boa performance em 2016 garantiu sua participação no ranking histórico, que será divulgado em breve, juntamente com outros profissionais do Diário do Nordeste.

Tricampeonato

Em 2014, os jornalistas Maristela Crispim e Fernando Maia lideraram o ranking nordestino com os trabalhos "Excluídos", que ganhou o Prêmio SIP, da Sociedade Interamericana de Imprensa (de Direitos Humanos); a Série "Deserto Avança/Deserto Contido" (Embratel Socioambiental); e o Embrapa ("Retrato Sertanejo"), todos em equipe. Em 2015, foi a vez de Felipe Goes pontificar em primeiro lugar, ao vencer o Esso de Criação Gráfica, com o trabalho "O Quinze".