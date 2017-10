Diário no Enem aborda disciplina de Matemática

01:00 · 11.10.2017

O Diário do Nordeste traz, na sua edição de hoje (11), o 16º fascículo do Diário do Enem, que trata sobre Matemática e suas Tecnologias. Além da publicação encartada ao jornal, o projeto disponibiliza ainda videoaula exclusiva e também podcast disponível para download.

Este fascículo encerra a exposição de todas as áreas do conhecimento, elencadas e analisadas a partir de diversos exercícios, com o objetivo de ampliar sua visão diante do desafio proposto pelo Enem. A 16ª publicação do Diário no Enem encerra o estudo da área de Matemática e suas Tecnologias, através de questões das competências 6 e 7.

A competência de área 6, por exemplo, espera que o candidato interprete informações de natureza científica e social obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência, extrapolação, interpolação e interpretação. Os objetivos dessa competência, distribuídos nas habilidades de 24 a 26, são utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer inferências; resolver problemas com dados apresentados em tabelas ou gráficos; e analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como recurso para a construção de argumentos.