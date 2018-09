Diário no Enem aborda Ciências da Natureza

01:00 · 17.09.2018

O 11º fascículo da série Diário do Nordeste no Enem está publicado nesta edição. Este fascículo dá continuidade ao estudo de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. A série é uma realização do Diário com conteúdo do Colégio Ari de Sá Cavalcante e é publicada às segundas e quartas-feiras, até 8 de outubro. As videoaulas sobre os conteúdos dos fascículos podem ser assistidas no hotsite: Diário do Enem.

As questões apresentadas no fascículo 11 tratarão das competências 5 e 6. A competência 5 espera que o candidato entenda métodos e procedimentos e a aplicação em diferentes contextos, para relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas.

Já a competência 6 objetiva apropriar-se de conhecimentos da Física para, em situações- problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas, que caracterizem causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes; utilize leis físicas e / ou químicas para interpretar processos naturais ou tecnológicos no contexto da termodinâmica e / ou do eletromagnetismo.

O Diário no Enem é constituído por 17 fascículos, quatro para cada área específica e um de revisão geral, que aborda as cinco áreas do conhecimento: Redação; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, distribuídas em questões resolvidas e propostas, com resoluções no hotsite do Diário.