Diário do Enem traz revisão

Os fascículos tiveram o conteúdo elaborado pelos professores do Colégio Ari de Sá e circularam duas vezes por semana, às segundas e quartas-feiras

O 17º e último fascículo do Diário no Enem 2017 está encartado na edição desta segunda-feira (16) do Diário do Nordeste. Intitulado Revisão, este fascículo conclui o projeto apresentando questões extras de quatro áreas do conhecimento divididas, ordenadamente, da forma como se apresentam na matriz de referência.

Ao todo, os 17 fascículos trouxeram 539 itens referentes às temáticas mais atuais e/ou recorrentes nas provas com o intuito de fornecer ao estudante uma ferramenta mais completa e consistente para ser utilizada durante esse processo de estudo.

Nessa jornada, foram estudadas as cinco áreas do conhecimento - Redação, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias,- abordando as 30 competências e 120 habilidades correspondentes a cada uma delas, através de questões elaboradas por nossos professores-autores conforme os critérios estabelecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Dicas

Além dos itens, este último fascículo apresenta algumas dicas para um melhor aproveitamento do tempo de estudos e lazer durante a preparação para o Enem.

