Dia 13 de maio deve reunir multidão de fiéis

01:00 · 10.05.2018 por Nícolas Paulino - Repórter

Durante nove meses dos 816 que já viveu, Maria das Graças Rodrigues do Carmo resguardou todo dia 13 para vestir-se de branco, empunhar um terço e dirigir-se à Avenida Treze de Maio, nº 200, em Fortaleza. Nas nove ocasiões, juntas, rezou 477 Ave-Marias e 63 Pai-Nossos, da porta ao altar do Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Um trajeto percorrido de joelhos, evocando gratidão pelo nascimento e pela saúde da filha, que, durante o terceiro mês de gestação, foi diagnosticada com a possibilidade de nascer com deficiência física ou visual.

Hoje, aos "20 e poucos" anos, Josele do Carmo Sampaio é "linda e inteligente", prestigia a mãe - tudo graças à "onipotência suplicante" da mãe de Cristo, como aprendeu a filha. "Quando Jesus morreu na cruz, no último suspiro, disse a João: 'Filho, eis aí tua mãe'. Por isso, todos nós somos filhos de Maria", crê Josele. Fé cultivada desde a adolescência por Maria das Graças, que carrega no nome dois títulos de Nossa Senhora, conforme a religião católica.

Da tradição religiosa, reza o terço todos os dias e assiste à missa todos os domingos, preferencialmente no Santuário da santa de quem é devota. "Ela sempre se dedicou à esperança e à fé. Também foi exemplo de mãe, que sofreu muito. Ela já sabia do sofrimento que Jesus ia passar, mas guardou o silêncio. É força, coragem e prudência, além de ser a via mais curta até Cristo", descreve. Questionada se alguma das filhas se chama Maria, a devota lamenta: "fiquei devendo isso a ela".

Aparição

Por coincidir, neste ano, com o Dia das Mães - além da festa da Ascensão do Senhor e do aniversário do arcebispo de Fortaleza, Dom José Aparecido Tosi Marques -, a movimentação no Santuário de Fátima deve ser ainda mais intensa no próximo domingo, dia 13 de maio, quando se celebram 101 anos da aparição de Maria a três pastores na aldeia de Fátima, em Portugal. No templo católico, são esperadas cerca de 150 mil pessoas. Ao longo do dia, serão celebradas onze missas, com início às 5h. As demais ocorrerão às 6h, 7h, 9h, 10h30, 12h, 14h, 15h30, 17h, 18h30 e, por fim, 20h.

"Nesse dia, nós lembramos que uma procissão sai da Igreja do Carmo às 18h e costuma chegar aqui por volta de 20h", ressalta o padre Francisco Ivan de Souza, pároco do Santuário de Fátima. A Igreja terá ainda uma exposição de banners retratando a presença da santa nos cinco continentes. "A Igreja abre uma reflexão sobre três pontos que nós achamos indispensáveis: a oração, a penitência e a conversão. Vai ser um dia de muitas emoções", afirma o padre.

Homenageadas

Para complementar a programação, as mães também serão homenageadas. "Estamos pensando em apresentar não só uma música, mas também mensagens e algumas reflexões que vão chamar a atenção para a missão das mães, de suas vidas e histórias", explica. No domingo, profissionais do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará (Coren) estarão presentes na igreja para aferir a pressão arterial e a glicemia dos presentes.

Outras comunidades que celebram Nossa Senhora de Fátima também terão programação. No bairro Jardim Iracema, os fieis refletem, até o dia 13, o tema "Maria a primeira discípula inspiração dos leigos". O terço mariano ocorre às 18h30 e, às 19h, missa. No encerramento da festa religiosa, saindo às 17h, acontecerá uma procissão iluminada em honra à santa. O encerramento da festa ficará por conta da Banda Ato de Salvação. Na Praia do Futuro, a Comunidade Nossa Senhora de Fátima também realiza programação com o tema "Nossa Senhora e Superação da Violência" e o lema "Da morte do seu filho ela nunca se vingou", sempre às 19h. Já na Barra do Ceará, a comunidade promove o tema "Com Maria Mãe da Igreja, leigas e leigos caminhem perseverantes na fé", com realização do terço mariano a partir das 18h. Após as novenas, haverá convívio social com brincadeiras e animação de bandas católicas.

Durante o domingo, usuários de transporte público poderão usufruir da tarifa social, no valor de R$ 2,80 para a passagem inteira e R$ 1,20 para a tarifa estudantil. A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) também disponibilizará 20 veículos-extra de 6h até as 23h, em função da procissão e celebração da Missa Campal.

A caminhada contará com suporte operacional de 140 agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e operadores de tráfego. A partir de 6h, o estacionamento será coibido nas ruas Oswaldo Studart, Paula Rodrigues e Mário Mamede, no entorno da Igreja de Fátima. Esse esquema se repetirá nos três turnos para garantir a fluidez das principais vias.

Tráfego

O controle de tráfego para acompanhar a procissão terá início às 6h, na Igreja do Carmo. O estacionamento nas ruas Major Facundo, Meton de Alencar e Barão de Aratanha também será impedido, deixando a área livre para a concentração do público. Dentre as interdições provisórias, está previsto o bloqueio do cruzamento da via Major Facundo com Duque de Caxias. Os bloqueios durante o percurso do ato serão temporários, e devem iniciar a partir de 18h.

Durante a realização da missa campal, após a procissão, a Avenida 13 de Maio terá a pista bloqueada nos dois sentidos, entre a Rua Barão de Aratanha e o viaduto da Avenida Pontes Vieira. Os desvios deverão ser feitos pela Avenida Luciano Carneiro e Rua Mário Mamede, no sentido Bairro de Fátima/Aldeota, e pela alça do viaduto da Avenida Aguanambi e Avenida Eduardo Girão, no sentido Aldeota/Bairro de Fátima, conforme orientação da AMC.

Saiba mais

Ônibus no domingo

As seguintes linhas seguem o desvio temporário de itinerário:

Ida

011 - Circular I

088 - Antônio Bezerra/Albert Sabin

501 - Bairro de Fátima

503 - Av. 13 de Maio/Rodoviária I

685 - Messejana/Rodoviária

725 - Parque Santa Maria/Liceu (STPC)

Volta

012 - Circular II

504 - Av. 13 de Maio/Rodoviária II

602 - Parque Pio XII/Ana Gonçalves

605 - José Walter/ Br 116/ Av. I

606 - José Walter/Br 116/ Av. N

625 - Parque Manibura/Borges de Melo

Ida e volta

029 - Parangaba/Náutico

030 - Siqueira/Papicu/13 de Maio

07 5 - Campus do Pici/Unifor

099 -Siqueira /Mucuripe/Br de Studart

755 - Conjunto Alvorada/North Shopping (STPC)

855 - Bezerra de Menezes/Washington Soares