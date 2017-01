Destinação d'água a esgoto resultará em multas

00:00 · 19.01.2017 por Ranniery Melo/Karine Zaranza/Marcus Peixoto - Repórteres

O lançamento indevido de lixo e águas das precipitações nos coletores sanitários errados podem resultar numa sobrecarga do sistema ( FOTO: JOSÉ LEOMAR )

A chegada do período de chuvas mais intensas em Fortaleza vem acompanhada do aumento da possibilidade de avarias no sistema de esgotamento, por conta, principalmente, da destinação das águas pluviais de maneira inadequada à rede coletora de esgoto. Nesses casos, os responsáveis pelas residências estão sujeito a multas, conforme previsto no Artigo 115 da Resolução 02/2006 da Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle de Serviços Públicos de Saneamento Ambiental (Acfor).

LEIA MAIS

.Precipitações chegam a 40 municípios cearenses

.Previsão para NE é abaixo do normal

.Chuvas devem alcançar média, mas reservatórios manterão níveis baixos

No caso de constatada a irregularidade, a Companhia emite termo de ocorrência para que a falha seja reparada. Caso haja recorrência, o cliente pode pagar multa cujo valor varia de acordo com a própria tarifa, com acréscimo de 50% em caso da repetição da infração.

De acordo com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), o lançamento indevido de resíduos sólidos e águas das precipitações nos coletores sanitários errados podem resultar numa sobrecarga do sistema, gerando não só obstruções e vazamentos de ruas e avenidas, mas também comprometendo a saúde pública e o meio ambiente.

Rejeitos

O alerta da Cagece é para que a população não contribua para o destino inadequado das águas das chuvas e outros rejeitos. A Companhia retirou, somente em 2016, duas toneladas de resíduos sólidos da rede de esgoto em ações preventivas de limpeza. Conforme o superintendente interino de Negócios da Região Metropolitana da Cagece, Gentil Maia, a falta de conhecimento da população sobre o sistema de saneamento contribui com as violações à rede de esgoto.

"A maioria das pessoas não sabe que temos dois sistemas totalmente distintos. Um é para coleta sanitária, que é uma rede reduzida e só tem capacidade para a coleta do esgoto doméstico. O outro é o de coleta das águas pluviais. Um não deve receber as águas do outro", esclarece Gentil Maia.

No momento em que as águas das precipitações são levadas ao esgoto, o volume da água faz com que a rede coletora retorne para dentro das casas de onde saíram e das adjacentes. Além disso, esse tipo de ação também acarreta o rompimento da tubulação, o que pode ocasionar transbordamentos nas ruas, danos a veículos por deslocamentos das tampas de ferro dos poços de visita e comprometimento da rede. Dentre os responsáveis pelos problemas, conforme Gentil Maia, está a ligação indevida das tubulações de calhas dos telhados e de pátios que recebem águas das chuvas e não são integradas às galerias de águas pluviais. Outro fator de importância considerável é o rebaixamento do nível de lençóis freáticos para construção de patamares subterrâneos em prédios e condomínios.

A Cagece recomenda às pessoas que verifiquem nos seus imóveis se a água da chuva captadas por calhas, telhados, quintais e jardins são conduzidas por tubulações independentes.