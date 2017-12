Desfile de moda ocupa avenidas

01:00 · 22.12.2017

O cruzamento entre as avenidas Oliveira Paiva e Desembargador Gonzaga foi o cenário do desfile que apresentou peças produzidas pelos alunos do curso de Design de Moda da Universidade de Fortaleza (Unifor), durante o evento "Tá na moda, tá na faixa", que aconteceu ontem (21).

O projeto teve como tema o pintor abstracionista cearense Antônio Bandeira, cujas obras inspiraram as peças criadas pelos alunos do curso. "O objetivo é realizar intervenções urbanas, para que possamos representar essa mistura entre arte e moda na rua. A nossa propostas é intervir no meio urbano, mostrar o trabalho e o potencial dos nossos alunos e, ao mesmo tempo, promover experiências", explica Renata Santiago, professora das disciplinas Programa Integrador e Produção de Moda, do curso de Design de Moda da Unifor.

Durante o semestre, os alunos trabalham nas coleções de projeto e passam pela pesquisa de algum tema da história da arte. Para dar origem às coleções, os estudantes trabalham com intervenções artísticas, pinturas manuais e sublimações no tecido, de acordo com Renata Santiago.

Os desfiles do projeto acontecem desde 2016, como proposta do curso. Já foram feitas intervenções na Praia de Iracema, na Avenida da Universidade, na Guarderia e no cruzamento entre as avenidas Dom Luís e Virgílio Távora, entre outros locais.

Edições

No segundo semestre de 2017,três edições foram realizadas. "Nesse desfile a gente quer, através da performance, dos looks, da música e da maquiagem, fazer uma obra do Antônio Bandeira dentro da rua, a partir do movimento", ressalta a professora do curso. Segundo ela, o tempo disponível para que os modelos caminhem pelas faixas também é levado em consideração para a composição da obra. Porém, o processo de montagem do desfile já é considerado parte do produto final.

"Nossa missão é ocupar vários locais, não só bairros nobres. Queremos também a democratização da moda", conclui Renata Santiago.