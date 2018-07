01:00 · 09.07.2018

O Programa Nuclear e o Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub), da Marinha do Brasil, serão pauta de uma palestra a ser ministrada pelo almirante de esquadra e diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha do Brasil, Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior. O evento será realizado nesta segunda-feira (9), a partir das 19 horas, no Auditório Waldyr Diogo, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

De acordo com as informações do capitão da Marinha Madson Cardoso Santana, a palestra tem como objetivo tratar do desenvolvimento de cinco submarinos da esquadra Marítima Brasileira, sendo quatro deles convencionais e um nuclear - o que liga os dois programas temas da palestra de Fortaleza.

"Eles são programas estratégicos grandes da Marinha, nos quais nós observamos que segmentos, tanto do empresariado, quanto das indústrias e das universidades possam enxergar oportunidades", ressaltou o capitão, que é um dos organizadores do evento na Fiec.

O capitão Madson Cardoso destaca que o Ceará está numa ascendência, tanto na economia, quanto no desenvolvimento e na formação de engenheiros. "Os submarinos atuam na defesa e na proteção da segurança marítima. Na Amazônia Azul há pesca, jazidas minerais; cerca de 88% do petróleo é advindo do mar; 95% do comércio exterior ocorre pelo mar. A palestra também visa a essa vocação que o Brasil tem para o mar", explicou.

Para voltar os olhos do Brasil para o mar sob sua jurisdição, por ser fonte infindável de recursos, pelos seus incalculáveis bens naturais e pela sua biodiversidade, a Marinha criou o termo "Amazônia Azul".

