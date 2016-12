Desejos de crianças são realizados

00:00 · 30.12.2016

Em meio a centenas de cartas a Papai Noel, os gêmeos David Lucas Abreu e Davy pediram uma cadeira de rodas para a tia, Isys Abreu, 10 ( FOTO: FABIANE DE PAULA )

O espírito natalino que permeia o mês de dezembro aguça a imaginação da criançada e é marcado também pelo envolvimento com a fantasia do bom velhinho. Brinquedos, eletrônicos e outros presentes são campeões entre as cartinhas ao Papai Noel. Mas há também aqueles desejos que surpreendem, pela simplicidade e, principalmente, pelo espírito de fraternidade, que se intensifica nesta época do ano.

Alguns desses desejos foram atendidos pelo concurso de cartinhas do Natal na Praça, realizado pelo Sistema Verdes Mares, durante as sextas-feiras de dezembro, na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, em Fortaleza. O concurso premiou com presentes os oito textos mais criativos baseados no tema: "por que eu mereço ganhar um presente do Papai Noel". Seriam três cartas selecionadas, mas foram tantas histórias emocionantes, nas mais de mil cartinhas entregues no Natal na Praça e na portaria dos veículos de comunicação do Sistema Verdes Mares, que houve um incremento no número de pedidos contemplados.

Em meio a centenas de cartinhas para o Papai Noel, o pedido dos irmãos gêmeos David Lucas Abreu e Davy Levigstone Abreu, 7, mostrou belo exemplo de amizade. Os pequenos, que moram no bairro Parque Soledade, em Caucaia, pediram como presente de Natal uma cadeira de rodas para a tia, Isys Abreu, 10, - que tem um atraso neuropsicomotor. A cartinha foi uma das escolhidas, e o presente foi entregue pessoalmente na última sexta-feira do evento, dia 23.

Incentivo

A avó dos meninos, Maria das Graças Abreu, foi a maior incentivadora. Ela viu a propaganda sobre o concurso na TV e sugeriu que eles escrevessem a cartinha. "Sentei com eles numa manhã e bolamos a carta para tentar ganhar o concurso. Tudo foi feito com muito amor, improviso e bastante imaginação. Somos de uma família humilde e, infelizmente, não tínhamos condição de comprar uma cadeira de rodas para minha filha. A antiga estava bastante velha, mas mesmo assim, doamos para outras pessoas, que com certeza estavam precisando", revela.

Um dos programas preferidos dos gêmeos é brincar com a tia Isys. "Eles ajudam, cantam, dançam, contam história. Isso ajuda no tratamento e deixa o ambiente mais saudável. O presente vai ajudá-la a ir à escola, para terapia e também brincar junto com outras crianças. Fazemos tudo com muito amor, o que ajuda a enfrentar todas as dificuldades do dia a dia", acrescenta a mãe.

David Lucas conta que nenhum deles tinha certeza de que a carta iria ser escolhida, mas a esperança era grande. "Meu irmão ajudou a escrever e ficamos muito felizes de ganharmos. Não acreditamos quando recebemos a ligação. Até nossos amigos do colégio ficaram torcendo para que desse certo. Amamos muito nossa tia e ela merece tudo que há de melhor", conta o pequeno, que assim como o irmão, ganhou um carro de controle remoto, na véspera do Natal.

Lara Dantas, 8, também teve sua cartinha escolhida no concurso. A menina não pediu nada para ela, e sim, para seus avós. O desejo dela era um par de alianças para seus avós, que tiveram suas jóias roubadas neste ano. O casal completou 54 anos de casado em novembro. O pedido foi atendido, e a pequena ainda ganhou uma boneca.

Outro desejo realizado pelo concurso de cartinhas do Natal na Praça foi o da menina Yvina de Oliveira, 9, que dorme todos os dias de rede. O sonho dela era ter uma cama para dormir. A pequena também teve o pedido atendido e desde o Natal já dorme em sua cama nova.

FIQUE POR DENTRO

Praça reuniu famílias em festas natalinas

O Natal Alegria na Praça fez a festa de adultos e crianças nas sextas-feiras do mês de dezembro, na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, que recebeu uma programação recheada com atrações musicais, como o Coral da Universidade de Fortaleza (Unifor), Coral de Luz, entre outras.

Durante as festas, também foram realizadas contação de história, teatro de fantoche e apresentações inspiradas no Natal. A iluminação especial do logradouro deixou o clima da festa ainda mais inspirador. O evento, em seu primeiro ano, recebeu mais de 2 mil pessoas de acordo com a organização.