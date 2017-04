Desafio de ser justa, compacta e sustentável

00:00 · 08.04.2017 / atualizado às 00:03 por Lêda Gonçalves - Repórter

De uma coisa é certa para cientistas sociais e especialistas em urbanismo: as metrópoles são o maior desafio do planeta neste século. Com grande parte da população vivendo na urbe, apontam, é imprescindível que as cidades se reconstituam. Para eles, é fundamental rever conceitos, sobre do uso excessivo do carro e moto, degradação ambiental e patrimonial, espaçamento da vizinhança e emissão de gases. E com Fortaleza não é diferente. A Capital cearense, às vésperas de completar 291 anos, reflete seus graves problemas socioeconômicos e busca o exemplo daquelas que estão conseguindo reverter cenários para se tornar um território mais compacto, justo, criativo, sustentável, agradável para se viver, morar e realizar sonhos.

De um pontinho no mapa Mundi, como povoado, nos anos de 1600, depois, reconhecida como vila, em 1726 e, no posto de Capital cearense, a partir de 1799, Fortaleza surgiu, cresceu e enfrenta as mesmas mazelas da maioria: favelas, subhabitações, falta de saneamento, disputas por espaços, congestionamentos, violência urbana, só para citar alguns.

Para se refazer, sinalizam pesquisadores, os desafios são muitos e um longo caminho pela frente, incluindo mudanças de paradigmas e contextos socioambientais. Entretanto, acreditam grande parte da população, gestão municipal e especialistas, com grandes possibilidades de êxitos. Para o morador João Pedro, do Conjunto Palmeiras, aonde a comunidade se uniu para mudar a paisagem do lugar, nada se pode fazer sem a participação do cidadão. O pescador José Francisco, do Mucuripe, tem fé de que tudo é possível com união e menos briga política. Na visão positiva do arquiteto e urbanista, Fausto Nilo, o Fortaleza 2040 traz um conjunto de análises e propostas que nortearão tudo que se fizer na cidade daqui para os próximos 23 anos.

Fortaleza nasceu quase dois séculos após cidades como Recife (481 anos); Salvador (468); São Paulo (463 anos), Rio de Janeiro (452) ou João Pessoa (431), aponta o arquiteto e urbanista Marcus Vinicius Almeida. "É a 14ª em longevidade entre as capitais brasileiras e como as demais, defronta-se com problemas e mais problemas em todas as áreas. Ainda é muito fragmentada do ponto de vista socioeconômico e não pode caminhar para os próximos anos sem combater esses graves aspectos", assinala.

O Plano Mestre Urbanístico e de Mobilidade - Fortaleza 2040, que é um componente do Plano Estratégico para o Município elaborado pelo Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor), analisa que a Capital, "como a maioria das cidades de nossa era, cresceu por processo dispersivo e fez a sua transição do modelo de urbe com um só centro para uma metrópole de múltiplos centros, de forma praticamente espontânea". Emergências acompanharam este padrão de crescimento, indica, que deram origem a inúmeras consequências negativas e entre estas, "vale destacar a corrosão do conjunto de atributos típicos da vida em vizinhança". Segundo o documento, o processo de crescimento se deu em grande parte por migrações de habitantes do interior, cuja busca por espaços habitacionais e empregos em um campo de oportunidades mal distribuídas, ajudou a configurar a concentração de oportunidades e a grande desigualdade de acessos. "Cerca de 40% dos habitantes vive em níveis inaceitáveis de condições urbanas", alerta.

O coordenador do Eixo Urbanístico e de Mobilidade do Plano, o arquiteto e urbanista Fausto Nilo, afirma que a cidade nunca teve um planejamento desse porte que abrange um conjunto políticas e tem como principal objetivo a transformação de Fortaleza em uma cidade mais acessível, justa e acolhedora; com incremento da oferta de oportunidades apoiadas pela boa ordenação da rede de conexões de seus espaços públicos e privados; e a obtenção de controle eficiente do seu crescimento econômico. "Entretanto, temos que reconhecer que essa revolução urbana, embora seja meta prioritária em todas as cidades de bom planejamento, somente poderá se concretizar a partir de intervenções urbanísticas altamente conectadas com usos do solo".

O Plano Mestre ainda avalia que as cidades são a parte central da tarefa de melhoria de vida no planeta e, por isso, o assunto interessa ao urbanismo contemporâneo. Com a expectativa de que 70% das pessoas no mundo venham a residir em cidades por volta de 2070, faz sentido que o plano urbano de uma cidade com seus atuais 2.6 milhões habitantes (IBGE, 2016), e com expectativa demográfica de crescer para aproximadamente 3.1 milhões de pessoas em 2040, somando quatro milhões na sua Região Metropolitana, o que equivale a 45% da população cearense morando na Capital e RM, observe com interesse e venha a propor que a forma urbana reflita as antecipações necessárias, para protegê-la de perdas econômicas, sociais e ambientais neste futuro.

Conforme avaliam especialistas internacionais, integrantes de discussão promovida pela Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) sobre o papel das cidades no futuro do ambiente planetário, "quanto mais baixa for a densidade habitacional constituinte da forma urbana, maior será o consumo de solo, destruição da base natural, consumo de materiais de construção, de energia elétrica e de custos de transporte com baixa viabilidade", e nesse sentido, reafirma Fausto Nilo, precisamos equacionar esse problema também constatado na Capital.

O aposentado José Francisco de Souza, mora na rua Dinamarca, na Vila Pery, e brinca que se ali fosse como o País europeu, as coisas seriam bem diferentes. "Não sei nada sobre isso, quanto custa o solo ou coisas parecidas, mas sei que a gente que mora perto do Metrô (Linha Sul), precisa de muitas melhorias. Até para chegar na estação é complicado, então a maioria nem utiliza o trem, acho que na Dinamarca não é assim", ironiza.

Em outra parte, na Rua Frei Vicente Salvador, no Parreão, a universitária Zenita Vieira questiona quais as razões para que os investimentos sejam diferenciados entre as áreas nobres e a periferia. "Veja muita injustiça e não acho certo. Todos somos Fortaleza e merecemos um olhar de quem está à frente da administração municipal", lamenta.

Uma das propostas para reduzir desigualdades, no conceito de forma urbana, é dividir a cidade em 13 regiões que tomariam lugar das atuais secretarias regionais. "Cada região, com um nome histórico e coração do bairro, terá entre 200 a 300 mil habitantes, e ofertará serviços de cultura, lazer, convivência da vizinhança, casas de acolhimento, fórum de governança, entre outros aspectos importantes", adianta Fausto Nilo, informando cada uma delas: Barra/Pirambu; Alagadiço; Pici, Maranguapinho; Parangaba; Mondubim; Centro; Aldeota; Aerolândia; Passaré; Messejana; Água Fria e Praia do Futuro/Papicu.

Na visão do professor Alexandre Pereira, nada disso se faz da noite para o dia. "Todavia, é preciso começar. É necessário também estabelecimento de responsabilidade para o Estado, empresas e sociedade civil. Nada terá sucesso sem a conscientização da população em geral, pois só construiremos essa cidade dos sonhos com a participação de todos", defende.