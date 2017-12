Defensoria vai pedir anulação do concurso do Colégio da PM

01:00 · 13.12.2017

A Defensoria Pública do Ceará entrará com uma ação civil pública solicitando à Justiça a anulação do concurso do Colégio da Polícia Militar Edgard Facó, que foi realizado no último domingo (10), em Fortaleza. A decisão foi tomada pela supervisora do Núcleo de Direitos Humanos e Ações Coletivas, Sandrá Sá, após reunião ontem com pais de candidatos e representantes da Secretaria de Segurança Pública, na seda da instituição.

A ação será contra a organizadora do certame, Inaz do Pará Serviços de Concursos Públicos, e contra a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSPDS), a qual o Colégio Militar é subordinado e que licitou a empresa. "O mais grave é a falta de cuidado da empresa com o processo seletivo e com as crianças que estavam se submetendo a esta seleção", destaca Sandra Sá.

Irregularidades

No encontro com os pais, foram relatadas irregularidades no processo de inscrição e no dia de realização da prova. Uma destas falhas ocorreu no formulário de inscrição. Alguns pais relataram que a ficha era confusa e misturava dados dos genitores e da criança levando muitos deles a preencher de forma errada a data de nascimento dos filhos. Embora tenha sido concedida a liminar para garantir a realização de provas de todas crianças e jovens que estivessem em casos similares, nem todos os 691 alunos indeferidos tomaram ciência da medida, impedindo o comparecimento deles ao local de prova.

Procurada pelo Diário do Nordeste, a Polícia Militar destacou, através de sua assessoria, que se exime de qualquer responsabilidade do concurso, repassando a incumbência para a empresa realizadora, que não atendeu às ligações da reportagem até o fechamento da matéria.