Cruzamento tem 67 acidentes

00:00 · 08.06.2017

O percurso de ônibus e veículos particulares em um importante cruzamento do bairro Meireles, em Fortaleza, passou por alterações desde a madrugada de ontem (7) e confundiu motoristas que trafegavam pela área. Na interseção entre as avenidas Desembargador Moreira e Abolição, próximo ao Náutico Atlético Clube, uma nova sinalização foi implantada para ordenar o fluxo, redirecionar as faixas de tráfego e diminuir acidentes. De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), 48 colisões foram registradas nesse ponto em 2016. Neste ano, já foram 19 acidentes entre veículos.

Com a mudança, os condutores que seguem pela faixa direita da Av. Abolição, no sentido Centro/Mucuripe, não poderão mais desviar para a esquerda e prosseguir pela avenida. A opção dos condutores agora é seguir em frente pela Avenida Antônio Justa, em direção ao Mucuripe, ou virar à direita na Avenida Desembargador Moreira.

Ônibus

Outra alteração será relacionada à circulação dos ônibus, que não terão mais faixa exclusiva na Abolição entre a Rua Oswaldo Cruz e a Av. Desembargador Moreira. Os coletivos que precisam seguir pela Abolição devem trafegar nas faixas central e da esquerda. Os itinerários não sofrem modificação.

Segundo o chefe de operações da AMC, Disraelli Brasil, a implantação das marcas de canalização, popularmente conhecidas como "zebrado", visa a diminuição das ocorrências e o aumento da segurança de tráfego na região. "O objetivo da sinalização é evitar que as pessoas façam a mudança de faixa no cruzamento, o que gerava um ponto de conflito entre os veículos", explica o agente. O empresário Kleidivam Pontes, 27, mora em um prédio no cruzamento entre as vias e atesta que "todo dia, são no mínimo dois acidentes".

Os motoristas que trafegam pela região terão um período de mais de uma semana para adaptação à mudança, sendo orientados nos primeiros dias por agentes de trânsito e da Operação Via Livre. Após esse prazo, será aplicada penalização para quem invadir o espaço das marcas de canalização. A infração, prevista pelo Código Brasileiro de Trânsito, é considerada gravíssima e multiplicada por três, atingindo o valor de R$ 880,41. Conforme o agente, a AMC já estuda outros pontos da Capital para implantação da sinalização, mas as localizações não foram divulgadas.