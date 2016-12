Crianças ganham festa no Palácio da Abolição

00:00 · 23.12.2016

As crianças tiveram uma tarde de diversão na sede do Governo do Estado ( FOTO: LUCAS MOURA )

No fim da tarde de ontem, 282 crianças de nove abrigos e instituições localizadas no Estado participaram do Natal do Acolhimento, festa promovida pelo Governo do Estado no Palácio da Abolição. O evento contou com atividades culturais, brincadeiras e lanches para as meninas e meninos. Além disso, cada uma delas ganhou um presente, doados por diversos padrinhos da festa, que foram entregues pelo governador Camilo Santana e pela primeira-dama, Onélia Leite, ao lado do Papai Noel.

A coordenadora do Abrigo Tia Júlia, uma das instituições que participaram do momento, falou sobre a importância do evento para as crianças. "Uma festa dessas, qual criança não gosta? Foi uma festa onde brincaram, se divertiram, tiveram um contato mais humano".