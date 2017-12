Corrida marítima acontece no dia 17

01:00 · 15.12.2017

Este fim de semana traz uma programação para fãs de corrida marítima. A largada do 16º Circuito Cearense de Jangadas acontece neste domingo (17), às 10h30, na Enseada do Mucuripe. Os 250 pescadores inscritos partirão rumo à Praia do Náutico em 50 embarcações, que serão divididas em duas categorias: jangadas, com 6 a 7 metros de comprimento, e paquetes, de 5 a 6 metros.

"Na categoria jangada, vamos premiar do primeiro ao décimo lugar. O 1º lugar leva 3 mil reais, o 2º, 2 mil reais, o 3º, mil reais, 4º, 800 reais e 5º, 500 reais. Do 6º ao 10º lugar, será entregue um fogão para cada. Na categoria paquete, premiaremos do primeiro ao 8º lugar. O 1º lugar levará 1.300 reais, o 2º, mil reais e o 3º, 400 reais. Do 4º ao 8º, será entregue um fogão", explica o produtor do evento, Júlio César Costa. Os participantes não terão um tempo limite para concluir o circuito, mas, segundo Júlio César, a expectativa é que o percurso termine em cerca de uma hora e meia. "A velocidade do vento é o fator determinante", diz o produtor.

A Colônia de Pescadores Z-8 divulgará o evento, enquanto a Capitania dos Portos do Ceará (CPCE) oferecerá apoio com uma lancha e um bote no mar.

Segundo Júlio César Costa, no dia anterior ao evento, acontecerá um congresso técnico no auditório da CPCE, onde será discutida a segurança náutica. "O evento vem crescendo e aumentando o número de participantes. A nossa ideia é dar continuidade", conclui.