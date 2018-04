Correios terão plano para acompanhar reclamações

01:00 · 27.04.2018

Apesar de a espera pelas encomendas ainda não ter terminado, os moradores do Ceará têm agora a garantia de que serão ouvidos. Durante uma reunião realizada na sede cearense do Ministério Público Federal (MPF) na última quinta-feira (26), a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) no Estado firmou o compromisso de elaborar, no prazo de uma semana, um plano emergencial para dar encaminhamento a todas as reclamações sobre entregas de mercadorias nacionais e internacionais que estão em situação de atraso e têm o Ceará como destino final.

O serviço de supervisão das entregas será monitorado pelo MPF. A expectativa, segundo o superintendente dos Correios, Érico Jovino, é de que as entregas de mercadorias internacionais que chegaram até a primeira quinzena de abril sejam normalizadas dentro do prazo de 20 dias úteis. As encomendas e correspondências de origem nacional, porém, deverão ser avaliadas individualmente, através dos códigos de rastreamento.

"Vamos avaliar cada caso, mas só podemos garantir que o serviço voltará à plenitude quando tivermos um novo espaço definitivo para o centro de triagem", diz Érico Jovino. Segundo o superintendente, o incêndio que acometeu o Centro de Triagem de Cartas e Encomendas (CTCE) de Fortaleza foi responsável por comprometer a agilidade nas entregas das encomendas em todo o Estado.

No momento, os Correios estão em busca de um galpão logístico que possa abrigar a unidade operacional, estando localizado em Fortaleza, Eusébio, Aquiraz ou Itaitinga, e que possua área coberta superior a 8.700 metros quadrados, além de outros requisitos. A assessoria da empresa afirma que, conforme foi solicitado e acordado em audiência, um relatório a respeito do andamento das manifestações sobre atraso nas encomendas nacionais e internacionais destinadas ao Ceará será disponibilizado para o Ministério Público Federal.

Emergencial

De acordo com a assessoria, os Correios também estão providenciando a contratação emergencial de serviços para desmontar a estrutura metálica do teto que foi atingida pelo incêndio, e para retirar entulhos do galpão operacional. Após essa etapa, será contratado um serviço de engenharia diagnóstica para realizar a perícia da edificação e elaborar um laudo sobre as extensões dos danos, o que auxiliará as decisões a serem tomadas.

Para remetentes cujas encomendas tenham ultrapassado o prazo de entrega, é possível registrar reclamações através do telefone 3003.0100. Destinatários na mesma situação devem entrar em contato com o vendedor responsável pelo pedido.