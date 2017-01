Corredores do HGF mantêm superlotação

00:00 · 19.01.2017

O Hospital de Geral de Fortaleza (HGF), o maior da rede pública do Estado do Ceará, referência em 63 especialidades e subespecialidades, segue com o problema crônico: a superlotação na emergência. O gargalo persiste e fragiliza os atendimentos emergenciais na unidade localizada no Papicu. Homens e mulheres de diversas idades recebem assistência precária nos corredores devido ao excedente de doentes. Segundo o hospital, ontem, 92 pessoas receberam atendimentos extraleito.

Imagens enviadas, ontem, ao Diário do Nordeste comprovam que a precariedade na acomodação de pacientes continua. "A emergência está lotada e toda hora chegando mais gente. Tem maca pra todo lado e gente sendo atendida em cadeiras mesmo. O serviço fica completamente prejudicado", relata a acompanhante de uma paciente que preferiu não ser identificada.

Segundo a mulher, o atendimento direto dos médicos é satisfatório, porém a superlotação, além da precariedade na acomodação, eleva o tempo de espera por alguns procedimentos, como a realização de exames. "É um descaso total", reclama.

Histórico

A situação há anos vem sendo criticada por profissionais e pacientes da unidade. Em 2015, quando houve um agravamento da crise na saúde no Ceará e, sobretudo, nos hospitais da Capital, uma das principais queixas era a falta de leitos e consequente superlotação. Em maio do mesmo ano, o Governo do Estado, após divulgação por parte do Sindicato dos Médicos do chamado "corredômetro", passou a publicar também o balanço diário da quantidade de pacientes atendidos nos corredores. No primeiro balanço - dia 15 de maio de 2015-, o HGF tinha 26 pacientes em atendimento extraleito.

A defensora pública e supervisora do Núcleo de Defesa da Saúde da Defensoria Pública do Ceará, Silvana Matos Feitosa, informa que, desde novembro de 2016, profissionais da instituição realizam inspeções em grandes hospitais do Estado, para que em seguida seja produzido um relatório. Posteriormente, explica ela, os defensores irão avaliar quais as medidas cabíveis diante das constatações.

O HGF foi visitado pelo grupo de defensores no fim de novembro de 2016. Conforme Silvana, a vistoria comprovou as denúncias de precariedade e lotação nos corredores, além de falta de insumos básicos. "Havia uma média de 100 pessoas nos corredores. Pessoas classificadas com tarja vermelha, que é atendimento urgente, há mais de 20 dias no corredor", garante.

Questionada sobre o problema, a assessoria do HGF, através de nota, ressaltou a complexidade e dimensão dos atendimentos no hospital e informou que "uma série de fatores contribui para ampliação do número de pessoas que recorre ao HGF". Entre eles, diz a nota, o aumento da longevidade e o número de pacientes que vêm do interior.

Rede pública

Demanda

