Convênio garante litoral limpo e revitalização da área verde

00:00 · 07.06.2017 / atualizado às 15:49 por Felipe Lima - Repórter

Fortaleza receberá, pela 1ª vez em sua história, um financiamento internacional voltado exclusivamente para o meio ambiente. Com um empréstimo da ordem de 73,3 milhões de dólares obtidos junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), a Prefeitura executará o projeto 'Fortaleza Cidade Sustentável' com um orçamento de total de 146,6 milhões de dólares, sendo a outra metade oriunda dos cofres da gestão municipal.

De acordo com o prefeito Roberto Claudio, a negociação com o Bird para assinatura do convênio começou em 2014, foi aprovada no fim de abril deste ano e ainda passará por etapas burocráticas, mas sem risco de impedimentos. O empréstimo tem prazo de vencimento final de 24 anos, com carência de seis anos.

"Nós temos uma carteira bastante diversa de financiamentos, mas nunca a Cidade chegou a contratar qualquer tipo de investimento com o Banco Mundial. Neste ano, nós somos a única cidade do Brasil que tem hoje financiamento com o banco", ressaltou Roberto Claudio.

Componentes

O 'Fortaleza Cidade Sustentável' é dividido em dois componentes. Um diz respeito diretamente às ações ambientais, em que estão inseridos os projetos 'Águas da Cidade' e 'Rede de Sistemas Naturais'. O outro corresponde a atividades internas da Prefeitura como governança e gestão urbana e ambiental.

No projeto Águas da Cidades estão inseridas atividades de educação ambiental, assim como a fiscalização de imóveis com instalações irregulares e recuperação de recursos hídricos. Tais interferências permitirão o aumento da balneabilidade, tornando o litoral de Fortaleza totalmente próprio para o banho, desde a Barra do Ceará até a Sabiaguaba, o que corresponde 34,4 quilômetros de orla.

Tal medida vai viabilizar também a regularização dos imóveis da Bacia da Vertente Marítima, que é a única bacia hidrográfica totalmente inserida na cidade, localizada entre a desembocadura dos rios Cocó e Ceará. Para isto a gestão municipal garantirá a permanência da parceria entre a Seuma e a Companhia de água e Esgoto (Cagece). Hoje, os órgãos atuam na fiscalização e punição de casas com ligações clandestinas. Desde 2007, 19 mil imóveis foram autuados.

"Nosso objetivo é permitir o convívio da comunidade, fazendo com que ela possa participar do seu bairro. Nós temos a Barra do Ceará, que tem vários pontos impróprios para banho, mas talvez seja a área que as pessoas mais utilizam dos recursos da praia para se divertir no fim de semana", comenta a secretária de urbanismo e meio ambiente, Águeda Muniz.

Outra obra de infraestrutura prevista no programa é a 'Tomada de Tempo Seco', que limpará a rede de drenagem após o período de chuvas.

Para a Prefeitura, esta ação eliminará a 'língua negra', mancha que resulta da poluição nos canais de captação de águas pluviais e desce para o mar com as primeiras chuvas.

Muniz destaca ainda que a assinatura do convênio com o Banco Mundial reforça as políticas ambientais da cidade. "A gente não tinha uma estratégia de meio ambiente, nem de desenvolvimento urbano ambiental. Esse planejamento traz o conceito de integrar o ambiente natural e o ambiente construído da cidade inteira foi levado ao Fortaleza 2040 que é o grande plano da cidade de Fortaleza", explica.

Entre as ações do 'Rede de Sistemas Naturais', a principal atividade será a revitalização do Parque Raquel de Queiroz, que tem seu início na avenida Sargento Hermínio, no bairro Vila Ellery, e vai até o bairro Henrique Jorge, passando por outros 14 bairros em uma área de 10 quilômetros de extensão.

Parque

Com o projeto Fortaleza Cidade Sustentável, Roberto Claudio afirma que o município ganhará em seu segundo maior parque, uma infraestrutura de lazer e preservação ambiental. Serão implantadas ciclovias, equipamentos de esportes, além da urbanização e um plano de arborização, que já está em andamento com dois trechos implantados. "Outra ação importante que a gente já iniciou com recursos próprios e deverá ganhar fôlego nos próximos anos é o projeto de arborização tornando a cidade progressivamente mais verde", afirma o prefeito.

Lixo

A ampliação da coleta seletiva de resíduos sólidos também faz parte das ações do Fortaleza Cidade Sustentável. O programa 'Reciclando Atitudes' será ampliado permitindo a maior fiscalização, mas Roberto Cláudio defende atitudes dos moradores seja repensada. Segundo o chefe do Executivo Municipal, "Fortaleza é a cidade do País com o maior volume de lixo coletado per capita. "Não somos certamente a que mais produz. É preciso uma mudança de conceito, uma mudança de comportamento em relação ao lixo para que não seja jogado no canteiro da calçada", finaliza.

Frases

"Além de garantir uma maior governança, esse financiamento trará conquistas que são históricas para Fortaleza"

Roberto Cláudio - Prefeito de Fortaleza