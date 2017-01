Consumo de água cai, mas fica longe da meta prevista

00:00 · 21.01.2017 por Renato Bezerra - Repórter

Conforme a Cagece, os valores da tarifa de contingência são destinados às ações de enfrentamento à seca e redução das perdas de água na RMF ( FOTO: JOSÉ LEOMAR )

O consumo de água na Capital e Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) alcançou, em dezembro de 2016, o maior índice de economia desde o início da aplicação da tarifa de contingência, totalizando 8,8% de redução no volume médio de água. O balanço, divulgado pela Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece), ontem, revela ainda que o consumo individual, por ligação de água, foi o menor dos últimos três anos.

LEIA MAIS

.Chuvas banham 103 municípios

O percentual de redução equivale a 1,06 milhão de metros cúbicos a menos que a média utilizada para o cálculo da tarifa de contingência. Apesar da meta de 20% de redução ainda não ter sido atingida, a Companhia avalia como positivo o resultado do mês passado, quando 32 mil clientes deixaram de pagar a tarifação extra, em comparação a novembro. A cobrança foi aplicada a aproximadamente 244 mil clientes em dezembro.

Para o gerente de concessão e regulação da Cagece, João Rodrigues Neto, o resultado indica uma maior conscientização da população em relação a crise hídrica no Estado. "Eu acho que, no fim do ano, as pessoas viram a situação crítica dos nossos mananciais, como o Castanhão, com apenas 5% da captação; a campanha que o Governo do Estado fez contribuiu bastante. As pessoas se conscientizaram um pouco mais", avalia.

Economia

A economia de água do ano todo equivale, segundo a Cagece, a 7,9 milhões de metros cúbicos, o que corresponde ao volume de água consumido em dezembro pelos clientes da Capital. Somente no mês passado, a Cagece conseguiu arrecadar R$ 8,1 milhões com a tarifa de contingência. O acumulado do ano rendeu cerca de R$ 72,8 milhões à empresa.

Segundo destaca João Rodrigues Neto, os valores são todos destinados às ações de enfrentamento à seca e redução das perdas de água na RMF. Entre elas, ações já concluídas pelo governo do Estado como, por exemplo, o projeto de reúso da água de lavagem dos filtros da Estação Eta Gavião, assim como o processo de captação pressurizada também para a mesma estação.

"Também ampliamos o número de equipes para a retirada dos vazamentos e o número de equipes para combater as fraudes na Capital e Região Metropolitana", assegura Rodrigues.

Cobrança

A tarifa de contingência é aplicada aos clientes da Cagece que não reduzirem o consumo de água, conforme meta definida e informada nas contas. O mecanismo foi autorizado pelas agências reguladoras do Estado em novembro de 2015 e começou a ser cobrada no mês seguinte.