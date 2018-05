Conselho Gestor do Cocó é empossado

01:00 · 07.05.2018

Empossado na manhã de ontem (6), o primeiro Conselho Gestor do Parque Estadual do Cocó, formado por representantes de 24 instituições, já pensa nas metas e missões a serem cumpridas durante o mandato. Com a primeira reunião marcada para amanhã (8), estão na pauta a discussão do regimento interno de funcionamento do Conselho e do próprio Parque. Também está na mira do Conselho a regularização fundiária e a continuação do trabalho de conscientização e combate aos crimes ambientais.

De acordo com o titular da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), Artur Bruno, que representa a Pasta dentro do Conselho, além da discussão dos regimentos, também haverá debate sobre o projeto vencedor do Concurso Nacional de Ideias para o Parque Estadual do Cocó, cujo resultado foi divulgado em dezembro do ano passado.

Compõem o Conselho entes de instituições públicas, da sociedade civil, de organizações não-governamentais e do setor privado, representado pela C. Rolim Engenharia, cujo presidente, Pio Rodrigues, esteve na cerimônia de posse na manhã de ontem.