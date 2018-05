Concurso terá 129 vagas municipais

01:00 · 03.05.2018

A Rede de Atenção Psicossocial (Raps) do Município de Fortaleza receberá novo corpo técnico a partir do primeiro concurso público na área, elaborado pela Prefeitura, com o objetivo de diminuir o déficit de trabalhadores na saúde mental.

A seleção deve preencher 129 vagas, entre médicos (psiquiatras, clínicos-gerais e neurologistas), psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e enfermeiros que comporão a Raps da Capital. A proposta começa a tramitar na Câmara Municipal a partir de hoje em regime de urgência e, somando todos os prazos legais, a contratação deve ocorrer em até 10 meses. O edital de convocação está previsto para ser divulgado na primeira quinzena de julho.

De acordo com o prefeito Roberto Cláudio, o investimento inicial na contratação será em torno de R$ 8,3 milhões. "O profissional temporário, que trabalha por alguns dias e eventualmente dá plantão, acaba não garantindo a qualidade do serviço, porque os pacientes da rede de saúde mental precisam de uma relação permanente, de continuidade, de longo prazo com seus profissionais", disse, ao pontuar que a pretensão é manter escala completa dos concursados diariamente.

Melhorias

Em outra vertente, o prefeito afirmou que há movimentações na sua gestão para garantir melhorias estruturais e logísticas na rede de saúde mental. "Uma é estabilizar o estoque mínimo de medicamentos nos Caps (Centros de Atenção Psicossocial), como a gente fez nos postos de saúde, elevar alguns desses medicamentos principais para as centrais nos terminais para dar a garantir nessa dispensação", garantiu, dando o prazo para esse serviço funcionar normalmente até o fim deste ano.

Além disso, a Prefeitura quer melhorar a ambiência física dos Caps com obras de recuperação de prédios e/ou adequação de imóveis alugados para outros sob posse do Município, contudo, sem incrementar, até a rede de saúde mental. "Inauguramos três unidades de acolhimento entre o fim do ano passado e, neste ano, um Caps AD no Centro, somando quatro novos espaços".