Comunicado: O saldo é positivo

01:00 · 23.12.2017

Notícia política boa neste fim de ano: a Câmara de Fortaleza concluiu os trabalhos de 2017 com saldo de 2.644 propostas analisadas. Essas tramitações incluem 215 projetos de lei ordinária e 23 projetos de lei complementar - aqueles que têm impacto direto sobre a vida do cidadão, tratando em geral sobre saúde, educação e mobilidade urbana. Houve ainda 24 projetos de decreto legislativo, 15 projetos de resolução, uma proposta de emenda à Lei Orgânica, 271 projetos de indicação e 2.043 requerimentos. Os parlamentares apreciaram, por fim, oito vetos, dois recursos e 42 protocolos da Casa.

Os números da Câmara Municipal terão reflexos em 2018. O próximo ano vai ser de eleições para governador, deputados estaduais e federais e dois senadores, mas o posicionamento do poder local costuma ser estratégico. Tanto para candidatos quanto para eleitores.

12

De janeiro

É a data final para que magistrados, servidores e serventuários do Judiciário do Ceará regularizem sua situação funcional junto ao Tribunal de Justiça, respondendo ao recadastramento de dados realizado pelo Poder.

125

Servidores da ativa

E 185 aposentados, entre as categorias que atuam no Judiciário, estavam até esta semana irregulares com o recadastramento. Quem não responder, terá o pagamento de vencimentos cortado até que se corrija a situação.

"A Escola Sem Partido propõe o esclarecimento dos direitos dos estudantes e estabelece deveres dos professores, para evitar a doutrinação política e ideológica em sala de aula"

Deputada Silvana Oliveira (PMDB) defendendo proposta que, segundo os críticos, tenta impor uma mordaça ao magistério

Nova cena

Passou na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara federal, neste finzinho de ano, projeto que regulamenta as relações de consumo de clientes com bancos, entre outras instituições financeiras. O texto garante atendimento prioritário para deficientes.

Sotaque local

O Ceará acaba tendo papel de protagonista nessa nova realidade. É que o parecer favorável foi dado pelo deputado local Flávio Sabino (PR). O projeto argumentava que faltavam comandos legais nesse tipo de relação - que também envolve idosos - e que sobravam lacunas.

Caminho a percorrer

A proposta com parecer de Sabino obriga as instituições a dar acesso prioritário a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, garantindo lugar privilegiado em filas, cadeiras reservadas e caixa exclusivo. Mas o caminho ainda é longo. Falta análise das comissões de Defesa do Consumidor; Finanças e Tributação; e Constituição e Justiça e de Cidadania. E do plenário. A Coluna deseja um Natal de harmonia e paz a todos!