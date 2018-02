Como a Polícia Civil está agindo com relação ao jogo do bicho no Ceará

01:00 · 26.02.2018

Maurício Júnior. Delegado do 30º Distrito Policial do Estado

Como a Polícia Civil atua frente ao jogo do bicho?

Tendo as investigações chegando ao nosso conhecimento, a gente pede para a equipe de investigação apurar in loco se realmente está havendo o delito. Constatando-o, fazemos os procedimentos cabíveis e, então, instala-se procedimento para apurar o ilícito.

Qual a tática da Polícia Civil contra o jogo do bicho?

Eu sempre comparo jogo do bicho ao tráfico, então, não adianta a gente pegar só o cambista porque ele é substituído em pouco tempo. A Polícia Civil tem de combater a célula-mãe do problema para poder acabar com o problema todo, por isso, a gente tem de ir na cabeça da organização, procurando aniquilar de vez esse tipo de crime.

Qual o processo posterior à averiguação do delito?

No caso do jogo do bicho, a gente instaura o procedimento, que também pode conter denúncias ligadas à lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e crime contra ordem tributária e econômica. No flagrante, fazemos o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Você considera a Legislação sobre o tema ultrapassada?

Acredito que ela está bem coberta, teve até uma revisão, que eu sou contra, para legalizar. Eles alegam que vai gerar emprego e renda, são até fortes argumentos, mas acredito que vai facilitar mais a lavagem de dinheiro e outros crimes. Vai ficar difícil fazer esse controle e, geralmente, todo contraventor precisa lavar o dinheiro para poder utilizá-lo mais à frente.

