Comércio aberto no sábado

00:00 · 31.12.2016

O período das festas de fim de ano chegou e vai alterar a rotina do comércio e dos serviços em Fortaleza. Neste sábado (31), lojas de rua e shoppings funcionam até às 18h. Supermercados e postos de gasolina também abrem na véspera do Réveillon.

No dia 1º, o comércio fecha e apenas posto de gasolina e cinemas funcionam normalmente. Nos shoppings, a área de lazer e alimentação fica com regime de ponto facultativo. Os postos de saúde de Fortaleza fecham no fim de semana, funcionando só serviços de urgência.

O que funciona

Sábado

Dia 31

Lojas de rua/ Shoppings (até 18h)/ postos de gasolina/ sala de vacinação do posto Paulo Marcelo - Centro (8h às 17h)/Nos hospitais de Fortaleza e nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) estarão disponíveis os serviços de urgência e emergência/ Cagece e Coelce funcionam por aplicativo e central de telefone

Domingo

Dia 1º

Postos de gasolina/ Cinema dos shoppings funcionam e área de lazer e alimentação têm ponto facultativo/ Nos hospitais de Fortaleza e nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) estarão disponíveis os serviços de urgência e emergência/ Cagece e Coelce funcionam por aplicativo e central de atendimento por telefone