Começam as obras do novo parque urbano da Capital

01:00 · 10.10.2017

Foram iniciadas as obras de construção do parque que integra a Operação Urbana Consorciada do Sítio Tunga (OUC) na manhã da última segunda-feira (9). O prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio esteve no local e assinou a ordem de serviço, que formalizou o início das operações. No total, serão investidos cerca de R$ 5 milhões.

A iniciativa privada - composta pelas empresas consorciadas FCM Comercial e WR Engenharia - será responsável por realizar melhorias viárias do entorno e urbanização da área que possui, no total, 42.404,70 m2. A atuação da Prefeitura acontecerá por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma). A via a ser construída cortará o perímetro do Sul do loteamento ao Norte e contará com extensão de 960 metros, canteiro central, arborização nas calçadas e ciclovia bilateral, além de outras melhorias. A passagem possibilitará uma ligação direta entre os bairros Jardim das Oliveiras e Luciano Cavalcante, com acesso facilitado para regiões paralelas à avenidas como a Washington Soares e Rogaciano Leite. Esta etapa do projeto custará cerca de R$ 3.979 milhões.

Além da pista, também será instalado um parque urbano, considerado um dos maiores da cidade. O Parque da Longevidade, como foi batizado, será voltado para as pessoas da terceira idade e contará com recursos especificamente dirigidos para idosos, como academia de ginástica e centro de referência. O equipamento custará R$ 1.024 milhão.

Os estudos começaram a serem desenvolvidos antes de 2009, na primeira gestão da ex-prefeita Luizianne Lins. No entanto, o projeto só foi aprovado em 2011 e o termo de convênio assinado em 2013. Prisco Bezerra, arquiteto da Seuma e um dos responsáveis por coordenar as ações, explica que a demora é motivada pelas questões burocráticas relacionadas à desapropriação de dois terrenos que cercam o espaço. Após o início, a previsão da conclusão das obras está em seis meses.

Preservação

Prisco garante que a área verde, incidente dentro do Sítio Tunga, não sofrerá modificações, por ser uma Zona de Preservação Ambiental (ZPA). No caso das vegetações do entorno, que não se enquadram da área que deve ser preservada, os empresários responsáveis pela obra se comprometeram que, a cada árvore derrubada, deverão ser plantadas quatro mudas, em local ainda a definir.