Começam amanhã inscrições do Sisu

00:00 · 23.01.2017

Os estudantes devem ficar atentos ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As inscrições para as universidades públicas do Ceará vão de amanhã (24 a sexta-feira (27). Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) vão poder disputar o total de 10.662 vagas para cursos de graduação no primeiro semestre de 2017. A maior parte das oportunidades é da Universidade Federal do Ceará (UFC), que ofertará 6.288 vagas em 110 cursos de graduação presencial, nos campi de Fortaleza, Sobral, Quixadá, Russas e Crateús.

Segundo o edital da UFC, o resultado da chamada regular será divulgado no dia 30 de janeiro. As solicitações de matrícula dos candidatos aprovados deverão ser realizadas nos dias 3, 6 e 7 de fevereiro.

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) vai ofertar 2.430 vagas, em 72 cursos superiores gratuitos, por meio do Sisu. Serão contemplados 20 campi: Acaraú, Aracati, Baturité, Camocim, Canindé, Cedro, Crateús, Crato, Fortaleza, Iguatu, Jaguaribe, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Morada Nova, Quixadá, Sobral, Tauá, Tianguá e Ubajara. Um dos destaques da rede ensino é o campus de Morada Nova que, pela primeira vez, ofertará vagas pelo Sisu. O campus de Ubajara passa a oferecer vagas em três cursos (Agroindústria, Gastronomia e Química). Antes, oferecia vagas para apenas um curso.

Para a Universidade Estadual do Ceará (Uece) serão 1.071 vagas. Ela disponibiliza 25% de suas vagas anuais para serem preenchidas por alunos que buscam vagas em universidades por meio desse sistema. As demais vagas permanecerão sendo preenchidas pelo vestibular.

Entre os 12 cursos da Universidade Federal do Cariri (UFCA) há 600 vagas, incluindo 40 para Medicina. A instituição é composta por cinco campi: Juazeiro do Norte, Barbalha, Crato, Brejo Santo e Icó. Já a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) está ofertando 273. No Ceará, a universidade conta com unidades nos municípios de Redenção e Acarape.

A inscrição para concorrer às vagas deverá ser feita no site do Sisu. Estarão aptos a concorrer estudantes que tenham participado do Enem 2016, com ensino médio completo e que não tenham tirado zero na Redação. Cada candidato poderá fazer até duas opções de curso.