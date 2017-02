Começa hoje a matrícula para os aprovados no Sisu

00:00 · 03.02.2017

Com o resultado positivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o sonho de chegar ao Ensino Superior começou para diversos estudantes do Ceará. Contudo, para concretizar de forma efetiva a admissão nas universidades públicas, os aprovados devem estar atentos quantos aos prazos de realização da matrícula.

A entrega da documentação para formalizar o processo tem início hoje e segue nos dias 6 e 7 deste mês nas cinco instituições que ofertam juntas 10.662 vagas em cursos de graduação presencial. O não comparecimento do aluno no local de oferta do curso implica na suspensão da vaga.

Oferta

Somente na Universidade Federal do Ceará (UFC) são oferecidas 6.288 vagas em 110 cursos nos campi de Fortaleza, Sobral, Quixadá, Russas e Crateús, sendo a Instituição com mais oportunidades. Os horários de atendimento para solicitação de matrícula dos selecionados são de 8h30 às 11h30 e 14 às 17h.

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) abriu 2.430 vagas para o semestre 2017.1 também por meio de seleção do Sisu. São 72 cursos com horários de aulas em todos os turnos. Nos 20 campi do Ceará, o horário em que os novos alunos devem fazer a matrícula é de 8h às 12h e 14h às 17h em todas as unidades.

Para os cursos de graduação da Universidade Estadual do Ceará (Uece) são 1.071 vagas somando os campi de Fortaleza, Itapipoca, Crateús, Limoeiro do Norte, Quixadá, Iguatu e Tauá. Pelo cronograma da instituição, os atendimentos têm início às 9h e terminam às 17h.

Já na Universidade Federal do Cariri (UFCA), os estudantes aprovados nos 40 cursos de graduação devem fazer a matrícula nos horários de 9h às 12h e 14h às 17h (cursos em Barbalha, Crato e Juazeiro do Norte) e 9h às 12h e 13h30 às 16h30, em Brejo Santo. A Unilab oferece 273 vagas para os seis cursos de graduação e orienta que as matrículas acontecem de 9h às 12h e retorna à tarde, de 13h às 16h.

