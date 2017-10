Combate a arboviroses altera rotina de moradores da Capital

01:00 · 14.10.2017 por Nícolas Paulino - Repórter

A garçonete Kelly Costa, 37, interrompe os afazeres caseiros para atender a um chamado na porta de casa, no bairro Pirambu. De boné e colete, um agente de endemias entrega-lhe um folheto da campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti e um saco plástico preto, explicando: "Você pode recolher todo e qualquer tipo de objeto que possa servir de criadouro para o mosquito e colocar na calçada, para que, mais tarde, um caminhão faça o recolhimento do material". Da mesma forma que Kelly, cerca de 50 moradores da Rua Costa Matos receberam visitas integrantes da Operação Quintal Limpo, intensificada em 12 bairros da Capital ao longo da última semana.

"Faço tudo para não acumular água", jura Kelly. Também pudera: a chikungunya que a atacou ainda a assombra porque a mãe, de 72 anos, permanece com sequelas físicas da doença. "Já gastei tudo que tinha que gastar pra ela melhorar. Aqui na rua, é muito difícil achar que não tenha tido", explica. Em 2017, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o Pirambu confirmou 58 casos de dengue e 155 de chikungunya. Na Secretaria Executiva Regional I, onde o bairro está inserido, os números se multiplicam para 2.036 e 4.917, respectivamente.

Como medidas protetivas, a garçonete utiliza repelentes e evita acumular entulho no quintal. A vizinha, a comerciante Elenir Viana, 45, adiciona algumas gotas de detergente no reservatório atrás da geladeira para impedir a instalação do mosquito. "E nem adianta perguntar por garrafas de plástico e latas de alumínio porque minha sogra recolhe tudo para levar ao Ecopolo (Leste-Oeste) e ganhar desconto no papel da energia elétrica".

Sem quintal ou caixa d'água, a cabeleireira Kátia Maria dos Santos, 48, precisa se precaver com o instrumento de trabalho: o lavatório de cabelos. "Mas é tudo bem sequinho, tem perigo não. Aqui desce logo, vai direto para o esgoto", explica. Segundo ela, o combate à dengue também é estético, pois, no mini salão, só utiliza jarrinhos de flores artificiais para não utilizar água parada.

Alerta

Conforme a representante do Núcleo de Educação em Saúde e Mobilização Social (NESMS) da Regional I, Cícera Araújo, o último Levantamento Rápido de Índice para Aedes aegypti (LIRAa) apontou índice de infestação predial de 1,52% na região e 1,75% no Pirambu. Para o Ministério da Saúde, a taxa maior que 1% já coloca a localidade em situação de alerta. "Por isso se viu a necessidade de intensificar os trabalhos em algumas áreas do entorno, que incluem o Álvaro Weyne e o Cristo Redentor", informa Cícera Araújo.

Contudo, nem todos os habitantes têm facilitado a penetração dos agentes de endemias nas residências. "Até há um tempo atrás, nós tínhamos a dificuldade na chegada por causa da violência. É uma questão que ainda precisa ser vencida", afirma. "Mas nós tentamos mostrar, através dos indicadores, que as pessoas estão morrendo, que as doenças podem acometer qualquer ente querido e que com, práticas simples, eles podem mudar isso".

Porém, a desinformação ainda preocupa. A dona de casa Francisca Gomes, 66, por exemplo, se queixa de uma mal curada doença que a deixou, por mais de um mês, com dores no corpo e na cabeça, articulações inchadas, febre, olhos vermelhos e coceira. Durante a visita domiciliar, uma agente da SMS suspeitou de zika e indicou que Francisca fosse ao posto de saúde Guiomar Arruda para receber um diagnóstico mais preciso.

Mobilização

Segundo Ticiane Melo, coordenadora da unidade de saúde, o segundo semestre deste ano tem apresentado diminuição dos casos de arboviroses no bairro, mas sustenta que já se prepara para a quadra chuvosa do próximo ano. Como a chikungunya foi um caso atípico em 2017, cresceram os encaminhamentos a médicos reumatologistas, e os pacientes com dificuldades de locomoção têm recebido visitas de cinco equipes de saúde que fazem rodízios a cada 15 dias.

A Operação Quintal Limpo se integra às atividades do Plano de Sustentabilidade para o Controle do Aedes, que, desde setembro, atua nos 30 bairros com maior número de casos de arboviroses na Capital. Segundo Nélio Morais, gerente da célula de Vigilância Ambiental e de Riscos Biológicos da Prefeitura de Fortaleza, 450 mil imóveis dessas localidades devem ser visitados por 700 agentes de endemias até dezembro, atingindo uma população de 971 mil pessoas.

Em 2017, conforme o último boletim epidemiológico da SMS, a dengue já acometeu 12.951 pessoas na cidade, com seis óbitos confirmados e mais 15 em investigação. A chikungunya foi atestada em 54.735 pessoas e vitimou 88. As taxas de incidência das duas arboviroses são de 492,2 e 2.083,1 casos para cada grupo de 100 mil habitantes, respectivamente.