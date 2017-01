Com novas salas, Santa Casa fará mais 50 cirurgias por dia

00:00 · 27.01.2017 / atualizado às 12:00

As cirurgias agendadas na Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza devem ganhar mais agilidade. Nove salas cirúrgicas e uma de recuperação foram entregues, ontem, reformadas e ampliadas à população. O novo espaço tem capacidade para realizar 50 procedimentos por dia de diversas especialidades médicas como ortopedia, gastro e cardiológica. Apesar da reforma e manutenção, a unidade hospitalar sofre com dívida decorrente dos gastos mensais de R$5,9 milhões. Atualmente, o governo federal investe R$ 4,4 milhões com o atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

A reforma de R$2,1 milhões só foi possível através de uma doação por meio de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) realizado a partir de intermediação do Ministério Público do Trabalho (MPT-CE), que sugeriu a entrega da quantia para obras de bens e serviço.

O procurador do MPT-CE, Francisco José Parente Vasconcelos, destaca que os termos de ajustamento de conduta são comuns na entidade. "Esse é o real significado da atuação do Ministério. De servir à sociedade de forma constitucional. É uma missão cumprida destinar esse valor à Santa Casa", declara.

A unidade hospitalar atende à população da Capital, Região Metropolitana e Interior há 155 anos. A Santa Casa possui uma folha de pagamento com 800 funcionários, bem como realiza mais de 22 mil atendimentos por mês. Do total da indenização, 94% foram destinados à reforma do centro cirúrgico da unidade e compra de equipamentos. Pouco mais de R$ 110 mil restantes foram utilizados para manutenção dos novos equipamentos médicos hospitalares, no período de doze meses.

Atendimento

A dona de casa Maria Marlene de Freitas, 44, moradora do município de Caucaia, acompanhava, ontem, a mãe, que realizou uma intervenção cirúrgica de tireoide. "Aqui, o atendimento é muito rápido. Da primeira consulta até o dia da cirurgia, foi pouco mais de um mês. Não sei como minha mãe estaria hoje se não fosse a atuação dos médicos daqui", disse a acompanhante.

O provedor da Santa Casa, Luís Marques, avalia de forma positiva a ação e acredita que a unidade terá um avanço significativo. "A equipe de médicos, enfermeiros e anestesistas vai poder trabalhar com um melhor desempenho. Além disso, a gente vai poder ter um maior atendimento de porte cirúrgico", avalia. Até a tarde de ontem, o departamento médico do hospital filantrópico já havia agendado 12 cirurgias para o novo espaço.