Com mananciais sufocados, desafio é minimizar danos e evitar colapso

28.01.2017 por Renato Bezerra - Repórter

A lagoa da Parangaba, no bairro de mesmo nome, é considerada o maior recurso hídrico da bacia do Rio Maranguapinho. Mesmo sendo um dos mananciais afetados pela poluição, suas águas ainda são utilizadas para atividade de pesca

Residente às margens do Rio Maranguapinho, no bairro Genibaú, em Fortaleza, o marceneiro Rogério de Souza, 57, tem um sonho: o de ver as águas do rio aproveitáveis novamente. O que ele vê hoje, no entanto, é muita sujeira, oriunda do despejo irregular e do precário esgotamento sanitário. O cenário é comum em diversos outros mananciais da cidade, decorrente do crescimento acelerado e desordenado da metrópole, que acabou engolindo muitos de seus recursos hídricos. Em época na qual a seca acarreta relevantes danos não só à Capital, mas ao Estado como um todo, o desafio para a gestão pública é minimizar os danos aos rios, riachos, lagos e lagoas que permanecem.

As consequências com o sufocamento de muitos dos recursos hídricos de Fortaleza são perceptíveis ano a ano, com os sérios problemas de drenagem urbana e de esgotamento sanitário, potencializados a cada estação chuvosa. O professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC), José Borzacchiello, lembra de alguns corpos hídricos prejudicados pela cidade em crescimento, como o riacho Jacarecanga e o riacho Pajeú, ligado a história de Fortaleza, mas que hoje é restrito a poucos pontos da cidade.

"O Riacho Maravilha, o canal da Aguanambi, os rios foram canalizados e se desnaturalizaram, perderam seu vigor. A Cidade 2000 foi construída em cima de lagoas, várias foram aterradas e no período chuvoso elas surgem no meio das ruas, comprometendo a qualidade de vida das pessoas. Essa é a relação em uma cidade que está nesse limite", conta.

Entre os prejuízos com os recursos moribundos, segundo destaca, está o comprometimento do lençol freático, da umidade da cidade, impermeabilização do solo, e outros. O especialista também destaca as lagoas, que embora emprestem um potencial paisagístico à cidade, também sofreram pelo crescimento da Capital. "Além do recurso hídrico, elas são polos de lazer, mas não são cuidadas de forma conveniente, e a balneabilidade e a insegurança afastam as pessoas delas", comenta.

As condições hídricas de Fortaleza funcionaram como importante estratégia de água potável até no máximo a década de 50, de acordo com o professor e geógrafo Jeovah Meireles, quando, a partir daí, a cidade começou a receber relevante contingente de populações oriundas do Interior. Contudo, o processo de crescimento populacional, segundo reforça, não levou em consideração os sistemas ambientais em seu planejamento urbano, ocasionando a impermeabilização do lençol freático e depois a contaminação.

"Hoje, 50% do esgoto é lançado no lençol freático. Nossas bacias foram inseridas numa dimensão catastrófica. Foi retirada a cobertura vegetal, a mineração de argila da construção civil foi sem planejamento adequado. Ocorre uma condição de perda de biodiversidade, o assoreamento e a erosão dos sistemas fluviais. Uma projeção disso tudo, a médio e longo prazo, é o colapso hídrico, colapso de precipitações, já que a precipitação pluvial tem relação direta com a cobertura vegetal e com os mananciais existentes para a biodiversidade, para o clima urbano, para a regulação das enchentes, para as áreas verdes", diz.

Para o professor José Borzacchiello, as medidas para recuperação dos mananciais devem ir além das paliativas, com foco nas medidas corretivas, extirpando os problemas de dejeto de esgoto e as rampas de lixo ao longo dos rios. Para isso, no entanto, não se trata apenas de coletar, segundo diz. É preciso trabalhar com o povo, promovendo uma educação doméstica e ambiental. "O Maranguapinho teve o maior projeto de recuperação, mas não consegue dar conta porque a população não se apropria dele. É preciso uma radiografia para levantar os problemas. Temos técnicos capacitados para isso, a questão é a vontade política", afirma o especialista.

Política Pública

Como complementa Jeovah Meireles, a sociedade deve se articular e exigir de forma mais concreta que a revitalização do sistema hídrico da cidade se transforme em política pública, definindo ações ambientais para os próximos 100 anos. "Não podemos perder mais um milímetro de água e nenhuma árvore, pelo contrário, temos que aumentar a permeabilização do solo e definir áreas adequadas para as populações, para o crescimento da cidade, preservando esses sistemas que dão qualidade de vida", diz o professor. No combate à poluição dos recursos hídricos do município, a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) destaca manter o programa Águas da Cidade, composto por ações integradas que objetivam a recuperação da qualidade dos mananciais da Capital.

Dentre as ações, está a fiscalização diária por denúncia ou busca ativa de imóveis não interligados à rede pública de esgoto e de possíveis ligações clandestinas; fiscalização das estações de tratamento de esgotos (ETE's) e de locais com atividades potencialmente poluidoras, sendo os responsáveis autuados quando efluentes são lançados fora dos padrões; e iniciativas de educação ambiental com sensibilização da população.

A fiscalização é realizada por meio da Célula de Controle de Efluentes da Seuma, em parceria com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). O objetivo é fazer com que os imóveis se interliguem à rede coletora de esgoto, onde ela existir, adotando, assim, medidas mitigadoras, como o tratamento de efluentes por meio de estações próprias. Em 2016, de acordo com a secretaria, 460 imóveis foram autuados por não estarem interligados à rede pública de esgoto.

Projeto

No que compete ao Estado, a Secretaria de Meio Ambiente (Sema) atua, nesse momento, com um trabalho de educação ambiental e através do projeto de reflorestamento dos rios, com foco inicial no Rio Pacoti. "Uma das grande preocupações em relação aos recursos é essa ação preventiva ambiental, destacando a importância da mata ciliar. A mata ciliar funciona como verdadeiro centro biológico, funciona evitando o assoreamento. Quando chove eles não conseguem manter a água dentro do seu leito, então é uma grande preocupação da Sema. Estamos começando esse trabalho e já fizemos uma boa parte do trecho do rio Cocó, no Tancredo Neves, iniciando parcerias com as empresas privadas e com recursos do próprio Estado. Se pudermos fazer ações preventivas com certeza a gente favorece para que a seca não seja tão intensa", disse a secretária executiva da Sema, Maria Dias.