Livro debate metamorfose da fase mãe-mulher

15:50 · 11.06.2017 / atualizado às 15:56 por Carol Kossling

Ter conhecimento que nada será como antes e que não é fácil, mas vale a pena são fatores primordiais para as mulheres que passam pelo processo da maternidade e buscar encontrar um novo lugar. As mudanças, em todos os aspectos, que ocorrem com a maternidade e a fase da invisibilidade são os principais temas do livro "Desapareci ao virar mãe, mas reencontrei-me", da escritora e economista Marrie Ometto que vem a Fortaleza para o lançamento hoje (12), à 19h, na Livraria Cultura Fortaleza.

Na ocasião, a escritora irá fazer uma breve apresentação sobre os temas abordados no livro. Em seu caso particular sobre o seu "desaparecimento" como mulher; a invisibilidade no processo de unir almas com sua filha, Clara; a conexão com o bebê; mudanças no casamento; e metamorfose de ser mãe - mulher. Depois abre para bate-papo e por fim acontece o lançamento.

"Precisamos apreender a ser esta nova mulher. O importante é saber que mudanças vão ocorrer. A maternidade é uma mudança no corpo, no psicológico, no casamento e na profissão. Quando viramos mãe nos encontramos com as nossas crianças, revivemos coisas boas e ruins que não estávamos preparadas. É preciso saber que você está entrando nesta fase e nada será como antes", reflete Marrie.

Mudanças

Marrie trabalhou por quase dez anos como economista nas áreas de investimento e planejamento estratégico. Como hobby assinava um blog sobre tendências de moda. Após engravidar da Clara, há três anos, se viu numa nova realidade.Morando apenas com o marido e longe da família, em São Paulo, teve que recomeçar na carreira e com um bebê que teria que passar mais de 12 horas no berçário. A solução encontrava foi escrever e dialogar com outras pessoas que passavam pelo mesmo momento.

"Tudo começou a partir do texto que escrevi sobre ter me perdido com a maternidade. Ele teve 40 mil compartilhamentos no Facebook. A partir daí, comecei a escrever mais e vi que eu não estava sozinha. Recebi mensagens de mães que não se reencontravam também", conta. Nesse momento decidiu escrever o livro. Marrie considera que ajuda outras mulheres com a iniciativa e o maior feedback e que não está sozinha."O importante é se enxergar, as mulheres passam por isso, umas mais e outras menos tempo e saber como vai conseguir ressurgir e de que forma. O que era antes muitas vezes não faz mais sentido e preciso repensar", aconselha.

Hoje seu site tem 1,2 milhão de visualizações por mês e para seguir com este propósito pensa em lançar mais um livro, ainda sem data, sobre contos. "Comecei a escrever alguns contos sobre questões relacionadas às mães. Recebo muitos e-mails e mensagens com histórias interessantes. Vou trocar nome e contar estas histórias", revela.