Comunicado: Zezinho e os partidos

00:00 · 31.01.2017

Conhecido articulador com trânsito em várias legendas e líderes do Interior, o presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque, considera que os partidos políticos estão distantes da sociedade e por isso se forma um mapa de lideranças que pouco considera as siglas partidárias. Para ele, os partidos precisam fazer novos eventos e trazer a juventude para seus movimentos. Em entrevista, Zezinho reconheceu que político passa o tempo todo pensando em eleição e que vai trabalhar para se manter deputado estadual nas Eleições 2018.

Licitação do metrofor para concessão de espaços para pontos comerciais, quiosques e máquinas, na linha Sul, foi considerada 'deserta', ou seja, não houve interessados em locar os espaços públicos.

7

De fevereiro

É o prazo final para que os estudantes aprovados no Enem com vagas na Universidade Federal do Ceará (UFC) para realizarem a matrícula na Instituição. É preciso ficar atento aos prazos e regras.

4

Candidatos

A Presidência da Câmara, incluindo o cearense André Figueiredo (PDT) entraram com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal expondo irregularidades na campanha de Rodrigo Maia.

"A Assembleia Legislativa é inegavelmente uma casa política e é natural que funcione dessa forma"

Zezinho Albuquerque, presidente da Assembleia Legislativa, ao dizer que a decisão de pôr em pauta a PEC para extinguir o TCM foi técnica, mas também política.

Comissões

O deputado Estadual Antônio Granja (PDT) deve continuar como presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, a mais importante da Casa. Os deputados estão se organizando em blocos para buscar espaços e estão negociando com a Presidência do Legislativo.

Transposição

O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, anunciou, ontem, que a água da Transposição de Águas do Rio São Francisco, deverá chegar à Paraíba na primeira semana de março. Trata-se do trecho leste da obra, que está próximo da conclusão. Já o trecho Norte, que atende ao Ceará, segue sem prazo de retomada.

Ctrl+C e Ctrl+V

O vereador de Fortaleza Célio Studart (SD) recebeu críticas em sua página do Facebook ao anunciar que deu entrada em um projeto que se chama 'Cavalo de Lata' e visa a substituição das carroças de tração animal. O projeto tem boa intenção, mas um grupo de Santa Cruz do Sul/RS reivindica a autoria do projeto e diz, inclusive, que a marca 'Cavalo de Lata' é patenteada.