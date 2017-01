Comunicado: Voos para Orlando

00:00 · 14.01.2017

Passam por um calvário os passageiros de Fortaleza com viagem para Orlando, na Florida - EUA. São duas opções: ou faz trajeto Fortaleza-Miami pela TAM e de lá enfrenta quatro horas de estrada até a cidade dos parques temáticos da Disney, ou pega um voo da Azul que faz conexão em São Luiz. Após horas de espera, embarque para mais uma conexão em Recife. Espera mais até embarcar para a América. A Secretaria de Turismo de Fortaleza tenta viabilizar, com a Azul, um voo direto.

Ao paraíso

A Azul já confirmou voos diretos de Recife, capital pernambucana, para a Praia de Jericoacoara, uma das mais badaladas do Pais atualmente. Segundo o secretário de Turismo da Capital, Alexandre Pereira, o presidente da Companhia revelou, em reunião ocorrida em São Paulo, que está estudando mais rotas para Jeri, partindo do Sudeste do País, possivelmente do Aeroporto de Viracopos, em Campinas.

Feito à mão

A Associação Mãos que Criam, das rendeiras e bordadeiras do município de Paraipaba, estará, até o dia 31 de janeiro, expondo seus produtos no Quiosque Solidário do Shopping RioMar Presidente Kennedy. São ítens exclusivos e delicados de decoração, bordados, produtos de cama, mesa e banho, bonecas de tecido, bolsas, bijuterias, entre outros. Toda a renda é destinada às artesãs da associação.

"Estou pegando uns macetes com o sanfoneiro do meu programa, Valdecir, que tem umas coisas bem assim de cego mesmo"

Falcão, humorista cearense, falando da dificuldade do personagem cego Isaías que ele vive No filme Cine Holliúdy 2.

3

Rotas

Tem o projeto ciclofaixa de lazer que incentiva o uso de bicicleta nas manhãs de domingo neste mês de janeiro. As rotas ligam os bairros São Gerardo, Montese e Cocó ao Passeio Público, no Centro da Capital.

2

Blocos

Estão com atividades marcadas para este sábado dentro da programação de ensaios para o Pré-Carnaval de Fortaleza. Um é o coletivo 'As Travestidas', na Praia de Iracema. O outro é o 'Bloquinho' na Washington Soares.

Pré-Carnaval

Está começando o período que mais faz o fortalezense sair de casa e ocupar as ruas e espaços públicos da Cidade. A convivência na urbe é saudável e reduz a tão falada sensação de insegurança. Entretanto, é importante respeitar o direito dos outros, ter cuidado com o recolhimento do lixo e, principalmente, urinar somente em locais adequados, resguardando as ruas.

'A Chibata Sideral'

Começa a ser filmado neste domingo, na Serra de Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza, o filme Cine Holliúdy 2, do cineasta Halder Gomes. O longa, cujo slogan deve ser 'A chibata sideral', é uma continuação do primeiro, sucesso de público no Ceará e em vários estados do País, que mostra a realidade do cinema no Interior do Ceará na década de 1970 e usa expressões bem-humoradas e tipicamente cearenses. A informação foi repassada pelo humorista Falcão, que vive o personagem 'Cego Isaías' no filme. Ele trabalha para deixar todas as cenas do personagem prontas em 15 dias.