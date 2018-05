Comunicado

01:00 · 04.05.2018

Caiu como uma bomba no colo de empreendedores de menor porte a manutenção do veto do presidente Michel Temer (MDB) a medida que pretendia reformular o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. A decisão de Temer, agora confirmada pelo Congresso, impede que a concessão de pequenos empréstimos a empreendedores de baixa renda seja viabilizada, ocorrendo o mesmo para o pagamento de dívidas. Mas, se dependesse só da bancada do Ceará, a história seria outra. É que, na representação local, o placar foi de cinco votos a favor e oito contra.

Dos cearenses, Adail Carneiro, Danilo Forte, Gorete Pereira, Moses Rodrigues e Vaidon Oliveira votaram a favor do veto do presidente. Já André Figueiredo, Antônio Balhmann, Flávio Sabino, José Airton Cirilo, José Guimarães, Leônidas Cristino, Ronaldo Martins e Vitor Valim foram contra a determinação de Michel Temer.

40

Milhões de reais

São o custo anunciado pelo Governo do Ceará para os residenciais Heloneida Studart e Ana Facó, em Fortaleza. Cada um teve investimento de R$ 20 milhões, sendo R$ 18 milhões da União e R$ 2 milhões do Estado.

576

Unidades

Habitacionais compõem os conjuntos Heloneida Studart e Ana Facó, no Bairro Bom Jardim. Os empreendimentos beneficiarão cerca de 2 mil pessoas e são do Programa Minha Casa, Minha Vida.

"É inadmissível que recursos que nós parlamentares destinamos para ajudar a Santa Casa ainda não tenham chegado à instituição. É uma falta de atenção enorme"

Deputada Fernanda Pessoa (PSDB) sobre a situação financeira de um dos principais hospitais filantrópicos do Estado, a Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza

Novo caminho

Cerca de R$ 7,4 milhões serão empatados pelo Ministério da Integração na construção de uma estrada nova em Pacatuba. A via ligará as comunidades de Pavuna e Alto Fechado. O chavão de "antiga reivindicação da população" cabe bem, já que vai atender demandas de segurança, educação e comércio.

Andou

A propósito, houve um bate-bola entre o prefeito de Pacatuba, Carlomano Marques, e o senador Eunício Oliveira para que o projeto ganhasse corpo no Ministério. Eunício deu o empurrãozinho necessário para desempacá-lo. A estrada terá cinco quilômetros e dará acesso à BR-116.

Sonoridades ao ar livre

Começa neste sábado, no Centro Cultural Belchior, na Praia de Iracema, em Fortaleza, a série de shows gratuitos intitulada "Plataforma Ceará de Música". O projeto inclui apresentações nos dias 12, 19 e 26 deste mês, sempre a partir das 18 horas. A programação agrega nomes como Os Transacionais, Trovador Eletrônico e Orquestra de Sopros de Pindoretama.