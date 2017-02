Comunicado

00:00 · 04.02.2017

A primeira sexta-feira de 2017 após a instalação dos trabalhos na Assembleia Legislativa foi levantada por falta de quórum. Todo o interesse mostrado pelos parlamentares no início da semana, com o plenário lotado durante as sessões em que o governador Camilo Santana foi à Casa, não durou muito tempo. Os velhos e maus hábitos, portanto, continuam. Na pauta que aguarda a apreciação dos deputados, há cinco mensagens do Executivo, entre elas o importante projeto que institui o Fundo Penitenciário do Estado a fim de permitir que o governo receba recursos prometidos pela União.

Embora a política seja alvo de críticas por parte significativa da sociedade, o interesse na criação de novos partidos assusta. Há no TSE pedidos para a oficialização de 50 novas agremiações. Todos de olho no Fundo Partidário.

3,9 mil

Litros de leite materno foram doados em 2016 a quatro hospitais da rede pública estadual. O estoque foi obtido a partir de cadastro mantido pelas unidades, que é formado por 4.256 mães doadoras.

29,3 mil

Acessos foram contabilizados pelo Portal da Transparência do Estado em janeiro. O número é o segundo maior já registrado num mês desde a inauguração da ferramenta, segundo balanço da Controladoria Geral do Estado.

"Duas coisas que bandido não gosta: luz e sirene. Vamos atuar nos bairros com elevados índices de violência"

Moroni Torgan, vice-prefeito de Fortaleza, após Roberto Cláudio anunciar que serão investidos em 2017 R$ 80 milhões para viabilizar uma nova estrutura de iluminação pública na Capital.

Base x Oposição

O novo líder do prefeito Roberto Cláudio na Câmara Municipal, Ésio Feitosa (PPL), ainda nem se acostumou ao papel designado a ele, mas já teve de rebater a oposição na 1ª sessão ordinária da Casa. O aumento recente no valor da tarifa do transporte coletivo se tornou o principal item de reclamação dos opositores.

Fiscalização

A vereadora Eliana Gomes (PC do B) quer formar uma comissão de parlamentares para visitar e elaborar um diagnóstico sobre a situação atual do Hospital da Mulher. Na legislatura passada, grupo formado, sobretudo, pela bancada petista fez o mesmo. Aliás, desde a inauguração da unidade, ela é alvo de dúvidas.

Troca de desabafos

O deputado Danilo Forte (PSB) reclamou ao colega Orlando Silva (PCdoB/SP) da comissão organizadora da Bienal da UNE ocorrida em Fortaleza. A pedido de Orlando, Danilo interveio para que o MEC liberasse recurso para o evento. 'Chamaram vários políticos para debates e a mim não deram nem obrigado', lamentou Danilo. 'Foi deselegante', reconheceu Silva.