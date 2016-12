Comunicado: Urgência em discussão

00:00 · 28.12.2016

O debate na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) sobre a Lei Orçamentária Anual de 2017, ontem, foi dominado por questionamentos ao uso do regime de urgência. Parlamentares do bloco de oposição partiram da utilização do mecanismo na tramitação da PEC que pôs fim ao TCM para acusar o governo estadual de querer acelerar os debates mesmo quando as matérias em discussão exigem mais tempo. Os críticos ao modelo só se esqueceram de fazer duas ressalvas: a ferramenta está prevista no Regimento Interno da Casa e é exaustivamente repetida pelos demais Parlamentos.

28 de setembro agora é dia estadual dos quadrinhos. A ideia, de autoria do deputado estadual Renato Roseno (PSOL), foi aprovada na Assembleia e já publicada no Diário Oficial do Estado. Reconhecimento merecido.

250

Atividades

De auditoria foram realizadas neste ano pela Coordenadoria de Auditoria Interna, da Controladoria Geral do Estado (CGE). Os alvos foram denúncias, contas de gestão e projetos financiados pelo Banco Mundial.

272

Projetos

De Indicação foram submetidos em 2016 à Câmara de Fortaleza. O mecanismo utilizado pelos vereadores funciona mais para inflar a produção legislativa da Casa, pois são raras as propostas desse tipo que avançam.

"A gente não discute nada. A gente só finge que está entendendo"

Deputada Dr. Silvana (PMDB)

Ao fazer duras críticas à pressa da Assembleia Legislativa em votar as matérias que tramitam em regime de urgência. Durante reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) destinada a avaliar a relatoria do Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2017, a parlamentar afirmou que o mecanismo previsto no Regimento Interno da Casa costuma prejudicar o debate necessário.

Novos mandatos

Com a saída de três vereadores eleitos para compor o secretariado da Prefeitura de Fortaleza a partir da próxima semana, serão convocados para suprir a vacância dos mandatos Carlos Mesquita (PROS), Dr. Eron (PP) e Eliana Gomes (PC do B). Todos já passaram pela Câmara Municipal.

Velho Parlamento

Carlos Mesquita estava desde 1996 na Câmara, mas não conseguiu a reeleição para a próxima legislatura, ficando apenas como suplente. Já Dr. Eron ocupou um vaga no Legislativo em 2011 e 2012, para o lugar de Roberto Mesquita, eleito para a AL. Eliana Gomes exerceu mandato por sete meses entre 2007 e 2008.

Reforço à cobertura móvel

A instabilidade para fazer ligações pelo celular e acessar a internet por meio da rede móvel durante as festas de Réveillon é uma preocupação constante a quem costuma comemorar o Ano Novo em locais onde há anualmente grande aglomeração. A operadora Oi promete, neste ano, garantir o reforço da estrutura nas praias de Iracema, em Fortaleza, e Cumbuco, em Caucaia.