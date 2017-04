Comunicado

00:00 · 08.04.2017

O ensino médio na rede pública do Ceará vai consolidar o tempo integral como estratégia. A Assembleia Legislativa já está analisando projeto que trata do tema, a partir de medida pretendida pelo Governo. A ideia é que o ensino médio em tempo integral na rede estadual tenha pelo menos 35 horas-aula semanais, uma acréscimo que tem ares de política pública de Estado e não só de ação pontual de um governo. Diante das alterações propostas, os deputados estaduais têm responsabilidades graves. São eles, afinal, as representações sociais que vão dizer sim ou não a uma nova configuração escolar.

Pela proposta, 187 das 712 escolas estaduais já devem assumir este ano o novo regime de funcionamento. O plano cobre 116 Escolas de Educação Profissional. Ou seja, vai além dos embates entre situação e oposição.

De abril, segunda-feira

É a data-limite para inscrições de escolas no agendamento de visitas à Bienal. O registro deve ser feito no site da Secretaria da Cultura (www.Secult.Ce.Gov.Br), no link "Bienal do Livro - Agendamento de visitas".

A 23 de abril

É o período de realização da XII Bienal Internacional do Livro do Ceará, promovida pela Secretaria da Cultura do Estado. O evento tem parceria do Instituto Dragão do Mar - estadual - e do Ministério da Cultura.

"O Fumacê só elimina o mosquito transmissor na fase adulta. Mas é mais eficiente eliminar as larvas. E esse trabalho se torna mais fácil se houver processo educativo forte"

Deputado Carlos Felipe (PCdoB)

Sobre estratégias para combater o mosquito Aedes Aegypti

Um corte

Notícia que, para quem defende as culturas do desarmamento e da não-violência, é até capaz de dar uma oxigenada neste sábado: o Tribunal de Justiça do Ceará enviou ontem para incineração numa empresa do Distrito Industrial 3,5 mil armas brancas. O lote reunia facas, facões, peixeiras, punhais e outros.

Rumo certo

O material estava recolhido em fóruns de comarcas do Interior pela Assistência Militar do Tribunal. Era parte de processos em andamento na Justiça. O envio para destruição atende à determinação do desembargador Gladyson Pontes, presidente do Tribunal.

A história no roteiro

Para marcar o aniversário de 291 anos de Fortaleza, o Sindiônibus - que representa as empresas locais de transporte urbano - realizará amanhã a terceira edição do projeto "Fortaleza - História em Movimento". É um passeio de ônibus por pontos históricos da cidade.

Vinte idosas, da ONG da Casa de Nazaré, participarão do passeio. O roteiro inclui locais como o Passeio Público e Forte de Nossa Senhora da Assunção.