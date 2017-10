Comunicado

01:00 · 13.10.2017

O Mapa do Turismo Brasileiro, traçado pelo Ministério, inclui 74 cidades do Ceará. Estão concentradas em cinco categorias, variando de acordo com a capacidade de gerar negócios e com as estruturas das quais dispõem. Importante: há representações nos litorais leste e oeste, incluindo Fortaleza, nas serras, no Cariri e nos sertões

O tema tem tudo a ver com esta sexta-feira 13 imprensada - com jeitão de dia turístico, pois: o Ceará pode modificar as estratégias públicas que vem adotando para o turismo. É que a Assembleia Legislativa está analisando proposta sobre classificações para destinos no Estado, adequando os polos cearenses à categorização implantada pelo Ministério do Turismo. Essa metodologia será critério em nível nacional para o acesso a verbas que servirão à infraestrutura e à qualificação de mão de obra, por exemplo. Em resumo, as alterações apontam para mais profissionalização no setor - tanto de empreendedores quanto de empregados -, o que pode representar mais responsabilidades para gestores e outros agentes.

15 de outubro

É a data final para inscrições em concurso que o Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh), da Prefeitura de Fortaleza, fará para selecionar professores substitutos - ou seja, domingo.

110 reais

São o valor da taxa de inscrição. Os interessados devem acessar o Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza, na Internet (goo.Gl/YGc9R7), onde estão o edital, o formulário de inscrição e outros documentos.

"Se for para proibir, que seja em todos os eventos do Estado. Tem conflitos também em shows"

Deputado Gony Arruda (PSD)

Que fez do mandato - que é sustentado por todos os cidadãos, mesmo os que não consomem bebidas alcoólicas nem torcem por times - uma trincheira a favor da liberação da venda do que ele chama de "cervejinha" nos estádios de futebol, agora atirando para todos os lados.

De volta

A Previdência Social vai poder acionar a Justiça para reaver despesas com benefícios em decorrência de violência doméstica e familiar ou acidentes de trânsito. Os autores de crimes assim terão de pagar os valores gastos pelo INSS com as vítimas. Projeto nesse sentido teve parecer favorável do senador cearense José Pimentel (PT).

De ida

Objetivo, Pimentel não fez frufru com palavreado: "O irresponsável que encher a cara de cachaça e atropelar uma trabalhadora quando ela estiver indo pro trabalho terá a obrigação de ressarcir os cofres públicos. Em outras palavras, vai contribuir pra diminuir o número de acidentes". Essa é só uma ilustração. Mas há outras, não duvide.

Aí fica muito fácil, né?

De oito projetos encaminhados pelo Paço Municipal e agora em tramitação na Câmara de Fortaleza, seis são relatados pelo líder do prefeito, vereador Ésio Feitosa (PPL), ou pelo více-líder, Renan Colares (PDT). Os outros dois textos ficaram sob a responsabilidade de Eliana Gomes (PCdoB) e Jorge Pinheiro (PSDC), ambos governistas de carteirinha.