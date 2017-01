Comunicado: Transparência em falta

00:00 · 05.01.2017

Avaliação realizada pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), junto aos sites das prefeituras e câmaras dos municípios cearenses, para analisar o nível de transparência proporcionado por cada portal, detectou total de 354 falhas apenas no decorrer do segundo semestre do ano passado, considerando os meses de julho a dezembro. A maioria das ocorrências registradas pelo Judiciário foi percebida nas ferramentas ofertadas pelo Legislativo. Em igual período de 2015, o TCM afirma que houve em 2016 um salto de 157% no número de irregularidades constatadas.

Registro feito na CE-085, à altura do município de Acaraú, denuncia a irresponsabilidade no transporte de moradores da região. Sem fiscalização rígida, a prática ainda é comum em diversos trechos no Interior do Estado.

22

Requerimentos

Foram apresentados neste ano ao Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Fortaleza para solicitar a realização de sessões solenes em homenagem a várias entidades, profissões e datas comemorativos.

1007

Homicídios

Foram registrados em Fortaleza em 2016, segundo o balanço do ano apresentado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Em comparação com o ano anterior, o recuo alcançado foi de 39%.

"Vamos ter postura independente. O que tiver bom terá nosso aval, e o que for negativo terá nosso voto contra"

Vereador Célio Studart (SD)

Ao revelar qual postura adotará nesta legislatura. O parlamentar foi o vereador eleito para a Câmara Municipal de Fortaleza que obteve mais votos.

Corridas de rua

Foi sancionada lei que regulamenta o pagamento de premiação aos atletas vencedores de corridas de rua, maratonas e meias maratonas patrocinadas pelo Governo do Estado. Fica obrigado aos organizadores do evento destinar aos o montante equivalente a pelo menos 15% do arrecadado com as inscrições.

Capacitação

Está publicado no Diário Oficial lei que autoriza o Governo do Estado a custear cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado) nas áreas de Gestão e Avaliação da Educação Pública e Ensino de Ciências e Matemática para capacitação de servidores da Secretaria Estadual da Educação (Seduc).

Comando ainda indefinido

O governador Camilo Santana mais uma vez adiou o anúncio do novo titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), embora Delci Teixeira já tenha deixado o cargo, ontem, após o anúncio dos indicadores de violência referentes a 2016. Definir quem assumirá a Pasta é missão delicada por se tratar da área do governo que mais recebe críticas.