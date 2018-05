Comunicado

01:00 · 08.05.2018

O Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Unifor promove hoje a conferência "Trajetórias Interrompidas: Homicídios na Adolescência em Fortaleza e em seis municípios do Ceará". O tema se baseia em relatório do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência da Assembleia Legislativa. O evento é uma proativa conexão entre política e educação. E será realizado a partir das 18h30min no auditório A-4, com a participação do professor Rui Aguiar, chefe do escritório do Fundo das Nações Unidas (Unicef) em Fortaleza, e mediação da professora Xênia Benfatti.

A conferência é organizada pelo Laboratório de Estudos dos Sistemas Complexos: Casais, Família e Comunidade e pelo Laboratório de Estudos Sobre Psicanálise Cultura e Subjetividade. Ambos são vinculados ao Programa de Pós-Graduação. Os participantes receberão certificados.

43,7

Por cento

Dos atropelamentos em Fortaleza são causados por motociclistas. A informação consta do Relatório Anual de Acidentes de Trânsito, relativo a 2017. Carros estão em segundo lugar, com 39,4% dos casos.

56

Por cento

Foi o índice de redução de mortes por atropelamento no trânsito de Fortaleza, conforme dados apresentados ontem pelo prefeito Roberto Cláudio (PDT), no lançamento da campanha de prevenção "Maio Amarelo".

"Nas escolas, adolescentes e jovens se envolvem com esportes, com projetos, e deixam de ser alvo da criminalidade e das drogas"

Deputada Rachel Marques (PT) sobre as necessidades política e social de investimentos na educação.

Novos caminhos

Qual o papel da educação na formatação de uma nova mentalidade - "mindset", como se diz nos meios acadêmicos e empresariais - para o trabalho? Esse é o foco de palestra que o executivo Pedro Vergueiro agendou hoje em Fortaleza. Vergueiro é um dos bambambans brasileiros do ramo de preparações profissionais.

Na rede

Promovida pelas consultorias locais B2Inn e HerdArs, a palestra de Pedro Vergueiro, denominada "Educação e o Futuro do Trabalho" está agendada para as 19h, na Orquestra Coworking (Avenida Desembargador Moreira, 629 - Meireles). As inscrições podem ser feitas na Internet (http://bit.ly/insights03).

Combustível político

Dica para observadores e fiscalizadores da política - ou para os apenas curiosos: a Câmara federal pode votar hoje a medida provisória que muda regras para a venda pela Pré-Sal Petróleo S/A do petróleo obtido nos contratos de partilha. E saiba que os posicionamentos dos deputados cearenses a respeito desse tema não são consensuais e sequer estão articulados.