Comunicado: Tietagem desagradável

00:00 · 16.01.2017

A crise nas prefeituras tem prejudicado os municípios cearenses, principalmente, em áreas fundamentais como saúde, segurança e educação. Os prefeitos, que vivem reclamando da carência de recursos, tiveram um encontro com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, na semana passada. E o que mais chamou atenção de quem estava presente foi o corre-corre até desagradável de prefeitos em busca de fotos com o auxiliar de Michel Temer. Alguns, que se disseram ‘mais novos’, não hesitaram em tirar uma selfie com o ministro. Quanto às questões da saúde, deixa pra depois...

Irregularidades são constatadas em praticamente todas as prefeituras cearenses, disse, ao Diário do Nordeste, o chefe da CGU no Ceará, Roberto Vieira. A maioria são por falta de qualificação dos servidores.

5 dias é o período em que a desembargadora Iracema do Vale, presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, ficará a frente do Poder Executivo, por conta da viagem do governador Camilo Santana ao Irã.

200 milhões espera economizar o prefeito Roberto Cláudio com os cortes que pretende fazer na Prefeitura, principalmente, em cargos comissionados, terceirizados, eventos e viagens, ao longo da nova gestão;

"Dar carinho é o primeiro passo para começar a melhorar a Saúde do País”

Ricardo Barros, ministro da Saúde, dando sugestões de como melhorar o atendimento em hospitais públicos em reunião com prefeitos cearenses. Sem dúvida, é obrigação do servidor público tratar bem a população. Entretanto, há outros problemas bem mais graves como liberação de repasses e gestão hospitalar que só o carinho não resolvem.

Recesso

A Ação Direta de Inconstitucionalidade que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará está praticamente parado após a liminar concedida que suspendeu os efeitos da PEC. A última movimentação foi no dia 29 de dezembro.

Entre a cruz...

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), faz parte do grupo político comandado pelo presidente do TCM, Domingos Filho. E também apoiou e mantém boa relação com o governador Camilo Santana. Sobre o assunto ele diz: “Eu sou de um partido do Domingos. E vou manter boa relação com o governo”.

À moda Temer

Na ultima sexta-feira, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Gilberto Kassab, recuou de uma declaração segundo a qual até o fim do ano, as conexões de banda larga fixas teriam também um limite de navegação. Por óbvio, a notícia causou uma grande repercussão negativa. E o ministro teve que desmentir. Bem típico do governo Temer.