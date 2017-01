Comunicado: 'Só com novas eleições'

00:00 · 26.01.2017

A senadora Gleisi Hoffmann (PT/PR) chegou a Fortaleza, ontem, mantendo o discurso contrário ao governo Temer que, segundo ela, não tem a 'legitimidade do voto popular' (embora eleito na mesma chapa de Dilma em 2014). Ela defende que as eleições para a Presidência da República sejam antecipadas. No Senado Federal, Gleisi engrossa a corrente petista que não aceita acordo com o PMDB para a eleição da Mesa Diretora. Há, entretanto, uma ala moderada, sob comando de Jorge Viana (AC) e Humberto Costa (PE) que defende respeito à proporcionalidade.

Violência nas ruas próximas aos hospitais da Universidade Federal do Ceará, Walter Cantídio e Maternidade- Escola. Leitores do Diário do Nordeste denunciam o clima de medo e insegurança nas imediações das unidades.

10

Agentes

Do Ceará especializados em intervenção penitenciária foram enviados ao Rio Grande do Norte para fazerem parte da força-tarefa que atua na crise do presídio de Alcaçuz. Eles ficarão lá por, pelo menos, 30 dias.

24

Municípios

Cearenses ainda estão em dívida com os salários de dezembro dos servidores municipais. Há prefeituras que não quitaram o 13º. Os dados são da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Ceará.

"A Presidência tem dado todo o apoio necessário nas comissões da Casa para todos os deputados estaduais"

Zezinho Albuquerque, presidente da Assembleia Legislativa, sobre crítica de demora na indicação de nomes para substituições no comando das comissões temáticas da Casa.

Seminário

A crise econômica deve perdurar em 2017 e não ser solucionada ainda em 2018. Por isso, os prefeitos cearenses terão que se adequar a essa nova realidade de recursos escassos e precisam fazer gestões mais enxutas e transparentes. Estas e outras questões estão sendo debatidas em Seminário da Aprece que vai até hoje.

Saia justa

No encontro de novos gestores municipais da Aprece, ontem, o coordenador da Bancada Cearense na Câmara, José Airton Cirilo (PT), se retirou da mesa do evento quando o cerimonial anunciou Danilo Forte (PSB) como 'representante da bancada'. 'Foi constrangedor', disse o parlamentar petista.

Fidelix na Capital

Presidente nacional do PRTB, Levy Fidelix, está na Capital. Ele quer conversar com o governador Camilo Santana e o prefeito da Capital, Roberto Cláudio, sobre o apoio do partido. Em Fortaleza, o PRTB elegeu quatro vereadores. Fidelix entrou na vida política na década de 1980, se candidatou a diversos cargos e nunca foi eleito. Em 2010 e 2014, disputou a Presidência da República.