Comunicado: Situação do Senado

00:00 · 11.01.2017

O PMDB e o senador cearense Eunício Oliveira articulam uma eleição sem disputa para o comando do Senado Federal que passaria a ter a frente o parlamentar cearense. Ele vem articulando cargo a cargo e enfrentando algumas dificuldades para acomodar a representação de diversos partidos nos cargos da Mesa Diretora. Eunício quer contar, de cara, com o apoio dos outros dois senadores cearenses. A Tasso Jereissati está prometido o comando da Comissão de Assuntos Econômicos, uma das mais importantes da Casa. Pimentel foi lembrado para o cargo de primeiro secretário.

Tráfego sem lei tem sido registrado nos fins de semana na vila e nas dunas próximas à Jericoacoara, que está lotada de turistas nesta alta estação. Tudo sem regras, sem controle e sem a fiscalização dos órgãos competentes.

1,40

reais

Passa a ser o valor cobrado pela meia-passagem de ônibus em Fortaleza. Ontem, a Etufor anunciou um aumento da passagem de R$ 2,75 para R$ 3,20 (16,3%). A meia, no entanto, correponde a só 43% do total.

2

bilhões

é o valor global de investimentos que o Estado do Ceará fez no ano passado, segundo o secretário da Fazenda, Mauro Filho. O Ceará foi o 4º do País em investimentos totais, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

"O Maia me disse da sua decisão de ir para o governo, mas não é uma decisão do partido. O PSDB segue numa oposição construtiva”

Tasso Jereissati, líder maior do PSDB no Estado, sobre a ida do tucano Maia Júnior para uma secretaria estratégica do Governo Camilo Santana (PT)

Comando

Se a articulação peemedebista tiver êxito, o Ceará volta a ter um presidente do Congresso Nacional após 24 anos. Na oportunidade, Mauro Benevides foi o representante cearense a ocupar o posto máximo do parlamento brasileiro entre 1991 e 1993, período em que houve o impeachment de Collor.

Só depois...

A despeito da citação de seu nome para cargos em uma formação da Mesa diretora futura, o senador José Pimentel diz que costuma seguir as diretrizes da bancada do PT em relação às composições no Senado. No fim deste mês, os parlamentares do partido terão uma reunião para tratar do assunto.

Disputa na Câmara

Em jantar com deputados federais cearenses na semana passada, em Fortaleza, o deputado Rogério Rosso (PSD/DF), candidato à Presidência da Câmara Federal, disse aos presentes, na tentativa de angariar apoio dos governistas, que Michel Temer teria assegurado que não iria interferir na disputa pelo comando da Casa. E alguns acreditaram.