Comunicado

00:00 · 07.04.2017

Hoje, a Assembleia Legislativa fecha a semana com uma audiência sobre Reforma da Previdência. O tempo pode esquentar, diferentemente da temperatura política morna dos últimos dias. Para tratar do tema, foi convidado um elenco de autoridades de diferentes esferas: dos poderes Executivo, Judiciário e Legislativo e, ainda, dos tribunais de contas do Estado e dos Municípios. Todos, de um modo ou de outro, têm muito a dizer sobre os impactos que a proposta de mudança das regras previdenciárias - elaborada pelo governo de Michel Temer - podem estabelecer para os trabalhadores. Ou seja, têm nesta sexta-feira uma evidente e excelente oportunidade de esclarecer para o eleitor as responsabilidades que têm nas discussões da matéria. A questão é de transparência. Quem vai perder?

Há uma semana abalroado por um motorista bem ruinzinho de estacionamento, um poste na esquina das ruas Afonso Celso e Nunes Valente, na Aldeota, foi abaixo. Pois saiba: até ontem de manhã, não havia aparecido ninguém - nem da Prefeitura de Fortaleza nem de empresas privadas responsáveis pelo poste- para juntar o destroço. E a fiação ainda ficou pendendo, ameaçadora e impunemente, sobre carros e pessoas.

"Os tribunais de contas estão degenerados. Um conselheiro não pode julgar uma conta se deve favor político. Existem exceções, mas uma composição com vínculos políticos corrompe a Corte"

Deputado Heitor Férrer (PSB), na cruzada que empreende contra os modelos dos tribunais de contas

Trégua

Os serviços de monitoramento de tempo e clima antecipam céu limpo neste fim de semana em boa parte do Ceará. Ou seja, vai dar para colocar as roupas no varal e aproveitar um solzinho. E por falar em sol, vale lembrar: prevê-se índice extremo de radiação ultravioleta. Não é bom descuidar ao protetor, pois.

Haja repelente

Nesses dias de viroses, dengue, zica e chicungunha (denominações aqui já aportuguesadas) há uma informação preciosa que o acompanhamento de tempo e clima oferece: indicadores de infestação de mosquitos. As análises põem no mesmo patamar cidades como Fortaleza, Iguatu, Sobral e Camocim - nível alto.

Serve muito à retórica

Após o Hospital da Mulher - obra referencial da gestão de Luizianne Lins (PT, 2005-2012) na Prefeitura de Fortaleza -, vem aí o Hospital do Idoso. Pelo menos na vontade do vereador-noviço Julierme Lima de Sena (PR). Leva o jamegão dele proposta que estabelece o empreendimento. Mas é só projeto de indicação. Ou seja, é mais um daqueles que só viram projeto de lei se o prefeito quiser.