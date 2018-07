Comunicado

01:00 · 17.07.2018

Já funciona a comissão especial da Câmara dos Deputados que discutirá a instituição de um novo seguro obrigatório de acidentes de trânsito. A pauta se concentra na criação do Seguro Obrigatório de Acidentes de Trânsito (Soat) para substituir o Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (Dpvat). E que ninguém ache que se tenta trocar seis por meia-dúzia. A ideia é efetivar concorrência no setor. Do Ceará, só Gorete Pereira (PR) e Flávio Sabino (Avante) estão no colegiado.

Livre escolha

Segundo a proposta, os donos de veículos poderão escolher a seguradora autorizada de sua preferência para contratar o Soat. As companhias poderão ter autorização para atuar isoladamente ou por consórcio. Prêmios e valores de indenização passarão a ser estabelecidos livremente pelo mercado, respeitando as regras do Conselho Nacional de Seguros Privados, vinculado ao Ministério da Fazenda.

Acidentes

Como o Dpvat, o Soat deverá indenizar por morte; por invalidez permanente, total ou parcial; e reembolsar despesas médicas. Havendo mesmo mudanças, vai restar uma lição para a Assembleia Legislativa do Ceará. É que a Casa já promoveu uma série de CPIs para apurar supostas irregularidades no Dpvat e, mesmo gastando tubos de dinheiro do contribuinte e consumindo tempo e mão de obra, rodou, rodou e nunca concluiu nada.

"O governo Temer vem fazendo tudo na contramão. Vem desvalorizando o povo e cortando benefícios da saúde, educação e demais políticas sociais"

Deputado Manuel Santana (PT)

20

Mil vagas

Em cursos de qualificação profissional estão previstas no na versão 2018 do Projeto Criando Oportunidades, realizado pela Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social.

2,4

Mil vagas

Das que estão sendo criadas serão destinadas ao Programa Ceará Pacífico e serão distribuídas nos municípios de Fortaleza (1.600 vagas), Juazeiro do Norte, no Cariri, (400) e Sobral (400), na Região Norte.

Educação

A comunidade de Jurema, em Caucaia, terá partir de 2019 Complexo Educacional Myra Eliane. Trata-se de uma iniciativa do Instituto Myra Eliane. E que já está com 30% das obras concluídas. A instituição visa a proporcionar uma educação baseada nos valores humanos: amor, justiça, paz, verdade, ação correta e não violência.

Quem vai para onde

A Universidade Federal do Ceará está desenvolvendo um modelo de aplicativo para telefones móveis em parceria com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). O objetivo é mapear trajetos a partir de ligações feitas ou recebidas nos aparelhos celulares. As cidades de cidades de Boston e São Francisco (ambas nos Estados Unidos), de Porto e Lisboa (Portugal) e do Rio de Janeiro já têm sistemas do gênero. Os pesquisadores avaliam que com os dados obtidos vai ser possível simular os fluxos urbanos em computador e propor melhorias para o trânsito.

> Veja mais