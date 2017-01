Comunicado: Rodrigo Maia no Ceará

00:00 · 12.01.2017

O presidente vai também ao Maranhão falar com o governador Flávio Dino

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ), virá a Fortaleza no próximo dia 20 de janeiro, sexta-feira, para um encontro com deputados federais cearenses. O ato será na tentativa de angariar o apoio dos parlamentares daqui para a candidatura de reeleição de Maia, que assumiu a Casa no ano passado, com mandato tampão, após a cassação do então presidente Eduardo Cunha. O ato será um almoço no Hotel Gran Marquise, na orla da Capital. Em seguida, Maia vai ao Palácio da Abolição, para uma 'visita política' ao governador Camilo Santana.

Indigestão

Assim como aconteceu em Recife, recentemente, com a bancada pernambucana, o almoço em torno do presidente da Câmara é por adesão. Na Capital cearense, o valor é de R$ 100 para cada parlamentar. O temor de alguns é que haja temas indigestos no encontro.

Com os 'golpistas'

Quem está acompanhando as negociações em Brasília diz que boa parte dos deputados federais petistas já aderiu à candidatura de reeleição de Rodrigo Maia que, obvio, deve contemplar o partido com cargos na Mesa. Para quem insiste em tese de 'golpe' soa estranho.

0,75

Pontos percentuais

Foi a queda da Taxa Básica de Juros da Economia, a Taxa Selic, anunciada, ontem, pelo Comitê de Política Monetária, o Copom. A Selic passa a 13% ao ano, tentativa de fazer os bancos reduzirem os juros ao consumidor.

130

Vagas

Estão abertas em concurso público lançado pela Prefeitura Municipal de Araripe, na região do Cariri. Os salários variam de R$ 947 a R$ 2.700. Há vagas de auxiliar de serviços gerais até médico veterinário.

Transparência

O deputado federal Chico Lopes vai levar à Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, a discussão do aumento da passagem de ônibus em Fortaleza. Ele pede, com razão mais transparência na planilha de composição dos preços. O partido dele, o PC do B, dá sustentação à gestão Roberto Cláudio.

Ritmo mais acelerado

O que pretende o governador Camilo Santana (PT) ao indicar o tucano Maia Júnior, um dos homens mais fortes nas gestões Tasso Jereissati, para a Secretaria de Planejamento de sua gestão? A despeito de todo tipo de especulação e de conjecturas políticas ainda obscuras para o momento de incertezas, Maia Júnior chega ao governo, em meio a outras mudanças, para tentar atender a uma exigência do próprio governador no segundo biênio do seu mandato: mais e melhores resultados.

Ele reúne mais condições de articular uma saída da crise. Dos que estão postos, Maia é o mais preparado e vai manter boa relação com o Executivo"

Danilo Forte, um dos deputados Federais cearenses que apoiam a candidatura de Rodrigo Maia à Presidência da Câmara Federal.