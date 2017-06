Comunicado

00:00 · 10.06.2017

O Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência debruçou-se esta semana, na Assembleia Legislativa, sobre o Índice de Homicídios na Adolescência, de 2014, estudo elaborado pelo Unicef, Universidade Estadual do Rio de Janeiro e Governo Federal. Dado chocantes é o de que o Ceará teve taxa de 8,71 mortes por mil adolescentes e Fortaleza foi a capital do País com maior mortalidade juvenil, com 10,94 mortes por mil. Pois saiba, então: tramita na própria instituição projeto do deputado Tin Gomes (PHS) que cria o Plano Estadual de Enfrentamento ao Homicídio de Jovens. O texto começou a tramitar em dezembro de 2016. Em abril último, parou na Comissão de Juventude.

A voracidade para multar da AMC - autarquia que controla o trânsito de Fortaleza - não chegou ainda ao calçadão da Beira Mar, bem diante do novo espigão, ao lado da feirinha. O trecho lá se tornou estacionamento.

2,561 mil reais são o valor fixado para o salário de diretor escolar na rede de ensino de Fortaleza - que está recebendo inscrições para seleção de candidatos ao cargo. Os requisitos são, entre outros, ser servidor público e ter pelo menos dois anos de magistério.

1,707 mil reais são o salário de coordenador pedagógico, no caso de servidores públicos, e R$ 2.231,75 para não servidores. Também são selecionados profissionais para o cargo. As inscrições podem ser feitas até amanhã: https://goo.gl/LIVkDq.

‘‘A superação dessa crise passa necessariamente pelas grandes mobilizações populares, pelo debate com a sociedade, que precisa escolher o novo presidente”

Deputado Manuel Santana (PT), defendendo a realização de eleições diretas para presidente da República

Passou por cima

O rolo compressor governista passou esta semana, lépido, fagueiro e obviamente pesado, sobre a oposição na Câmara de Fortaleza. Um dos projetos aprovados dizia respeito à permissão do Município para a instalação de uma empresa de reciclagem de pneus na cidade. Coisa que chama atenção, por motivos vários, na área ambiental.

Faltou responder

Questionamentos do vereador Guilherme Sampaio (PT): “Quais serão os critérios dessa permissão? Por que essa empresa? Houve alguma forma de seleção pública? É uma operação que visa lucro?” Guilherme admite que a causa pode até ser “nobre”, mas trata-se de “atividade comercial de uma empresa privada em terreno público”.

Em nome da Praça

Leva o jamegão do vereador Marcelo Lemos (PSL) proposta para que a Prefeitura de Fortaleza revitalize o mais emblemático espaço público da cidade, a Praça do Ferreira - hoje tomada por uma legião de sem-tetos e pedintes. Ele sugere a “realização de atividades culturais e eventos” que permitam à população utilizar adequadamente o local.