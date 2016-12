Comunicado: Retribuição aos aliados

00:00 · 24.12.2016

A equipe formada por Roberto Cláudio para compor o secretariado da Prefeitura de Fortaleza a partir de 1º de janeiro está repleta de nomes que evidenciam a priorização dos critérios políticos na definição dos cargos com menos demandas. Não foram esquecidos vereadores, filhos de importantes aliados e nem presidentes de partidos que participaram da coligação formada por 18 agremiações. Antônio José Albuquerque, que assumirá o comando da Secretaria Regional VI, além de ser filho do presidente da Assembleia Legislativa, é também presidente do PP.

Quem volta ao primeiro escalão do governo municipal é Evaldo Lima (PCdoB) após 4 anos como líder do prefeito na Câmara. Vale lembrar que o novo secretário de Cultura também já fez parte do secretariado de Luizianne Lins.

Vereadores

Irão compor o primeiro escalão da Prefeitura de Fortaleza a partir de 1º de janeiro. Além de Evaldo Lima, também se juntam à gestão os parlamentares Antônio Henrique e Elpídio Nogueira, ambos do PDT.

Secretários

Permanecerão a ocupar a mesma função que já exercem hoje na Prefeitura de Fortaleza. Philipe Nottingham, Águeda Muniz, José Leite Jucá, João Pupo, Jurandir Gurgel, Eudoro Santana são alguns dos que seguem.

"As instituições criadas antes da Constituição devem ser preservadas. Somente a Constituição pode extingui-las"

Deputado Sérgio Aguiar (PDT)

Ainda repercutindo a extinção do TCM. Os parlamentares seguem a criticar a decisão da maioria na Casa.

Maracatu

O projeto Dia 25 é Dia de Maracatu promove neste domingo uma programação especial, a partir das 18h, na Avenida Beira Mar, em frente ao Clube Náutico. A edição de Natal apresenta ao público a cultura e o encanto do Maracatu Nação Baobab, grupo fundado em 1994 e com atuação na comunidade da Bela Vista.

Solidariedade

Cerca de 300 voluntários oferecem na noite deste sábado uma ceia de Natal, na Praça do Ferreira, destinada a pessoas em situação de rua e de risco. Este é o terceiro ano consecutivo da ação realizada pela Igreja Batista Central de Fortaleza. Além da alimentação, a campanha entregará kits de higiene e fornecerá roupas.

Quem é este cachorrinho?

A produtora cultural Cris Reis lança, hoje, às 11h30, o livro "Quem é este cachorrinho?". A obra, ao contar a história de um cachorrinho cego que consegue despertar sentido em tantas coisas mais, aborda temas como bullying, aceitação de perdas e harmonia familiar. O evento ocorre no espaço infantil do Cantinho do Frango, na Rua Torres Câmara, 71.