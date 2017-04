Comunicado

00:00 · 06.04.2017

Os polos turísticos da Ibiapaba, de Baturité e do Litoral Leste - onde estão referências como Fortaleza, as praias das Fontes e Morro Branco, em Beberibe, e de Canoa Quebrada (foto), em Aracati - vão ganhar um empurrãozinho extra da Secretaria do Turismo do Estado. São ações de divulgação nos mercados nacional e internacional - investimentos que se relacionam com a vocação econômica das regiões e com a capacidade que têm de gerar empregos, renda e receitas públicas. O Estado prevê aplicar R$ 4.503. 764,66 na proposta.

A saúde...

Quando especialistas em gestão da saúde reclamam da pressão exercida por outros municípios sobre o sistema de Fortaleza, pode crer: não é mimimi. A Prefeitura do município de Hidrolândia, a 251 quilômetros da capital, protagoniza agora mesmo uma ilustração de como essa situação se impõe.

...Paciente

No próximo dia 12, a Prefeitura de Hidrolândia licitará serviços de "hospedagem, alimentação, transporte e alimentação de pessoas carentes (...) em tratamento de saúde em hospitais de Fortaleza". É óbvio que a capital não pode rejeitar pacientes, nem legal nem moralmente, mas fica o exemplo.

80

Novos

Profissionais de saúde, aprovados em concurso, estão sendo convocados pela Prefeitura de Fortaleza para assumir as vagas. A apresentação deve ser feita hoje e amanhã na Secretaria da Saúde (Rua do Rosário 283 - Centro).

12

Categorias profissionais

Integram a convocação: médicos, assistentes sociais, enfermeiros, farmacêuticos, fonoaudiólogos, psicólogo, massoterapeuta, nutricionista, auxiliares de saúde bucal e de farmácia, técnicos de radiologia e de Enfermagem e terapeuta ocupacional.

Reconstrução

Candidato à presidência do PT de Fortaleza, o vereador Acrísio Sena (foto) tem batido forte e insistentemente na tecla da reconstrução do partido. Faz sentido: após as gestões de Luizianne Lins (2005-2012), os petistas perderam duas eleições na cidade e diminuiram de quatro para dois os parlamentares na Câmara.

Com nome e foto

Os deputados Chico Lopes (PCdoB), como titular, e Aníbal Gomes e Moses Rodrigues (PMDB) e Flávio Sabino (PR), como suplentes, são os cearenses na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Federal. Pois bem: vão passar por eles os debates sobre proposta que obriga o uso de crachá por profissional, seja do setor público ou do privado, que atenda o consumidor em empresas. O projeto já passou pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviço, onde atuam Adail Carneiro (PP) e Vaidon Oliveira (DEM).

"Foi um esforço coletivo de construção de uma cultura de planejamento que possa equacionar questões do desenvolvimento socioeconômico, da mobilidade e do planejamento urbano"

Prefeito Roberto Cláudio (PDT),

sobre o planejamento urbano previsto na proposta Fortaleza 2040